Tabarka Jazz Festival en juillet 2026 : à l’affiche des figures du jazz contemporain et de la musiques du monde

Tabarka Jazz Festival est de retour pour une 20ème édition du 02 au 09 juillet 2026 au théâtre de la mer à Tabarka. Dans la rue et sur scène, plusieurs figures majeures de la scène internationale et des artistes tunisiens talentueux, se produiront pour le grand plaisir des estivaliers.

Après six ans d’absence, le festival de jazz à Tabarka , un des plus anciens festivals de Jazz en Tunisie, fondé en 1973, revient pour faire vibrer la ville du nord ouest u rythme du jazz dans un cadre exceptionnel, entre mer, montagne et émotions musicales.

Du jazz contemporain aux musiques du monde, en passant par le gospel, l’afrobeat et les sonorités arabo-orientales, Tabarka invite sur scène des artistes reconnus mondialement, de nouvelles voix innovantes et des musiciens plébiscités et confirmés.

Programme Tabarka Jazz Festival 2026 sur la scène du théâtre de la mer du 03 au 09 juillet :

– Vendredi 03 juillet 2026 : Ouverture avec Alfredo Rodríguez de Cuba, un pianiste virtuose qui s’est imposé sur la scène internationale grâce à son mélange subtil de jazz, de musique classique et de rythmes afro-cubains.

– Samedi 04 juillet 2026 : Liz McComb – États-Unis : Figure emblématique du gospel et du blues américain. Son univers musical puise dans les racines spirituelles afro-américaines tout en s’ouvrant au jazz et à la soul.

– Dimanche 05 juillet 2026 : Osool feat. Yacine Boulares & Soufiane Saidi – Tunisie / Algérie : Le projet Osool réunit des artistes issus de différentes traditions musicales du Maghreb et du monde arabe.

Le saxophoniste franco-tunisien Yacine Boularès et le chanteur algérien Soufiane Saidi proposent une fusion originale entre jazz contemporain, musiques nord-africaines et sonorités populaires du désert.

– Lundi 06 juillet 2026 : Tarek Yamani – Liban : Compositeur et pianiste libanais installé aux États-Unis, Tarek Yamani est connu pour son approche novatrice qui mêle jazz moderne et héritage musical arabe.

– Mardi 07 juillet 2026 : Dee Dee Bridgewater – « We Exist » – États-Unis : Considérée comme l’une des plus grandes voix du jazz contemporain, Dee Dee Bridgewater a remporté plusieurs Grammy Awards au cours d’une carrière exceptionnelle.

– Mercredi 08 juillet 2026 : KOKOROKO – Royaume-Uni : Collectif londonien à l’avant-garde de la nouvelle scène jazz britannique, KOKOROKO puise son inspiration dans l’afrobeat, le highlife ouest-africain et le jazz contemporain.

– Jeudi 09 juillet 2026 : Veronica Swift – États-Unis / Akua Naru – États-Unis :Influencée par les grandes légendes du jazz, elle explore également le rock, l’opéra et la musique latino-américaine, offrant des performances d’une grande intensité.

Un programme parallèle est proposé dans le cadre du Tabark Jazz Festival 2026 avec des spectacles gratuits dans les rues de la ville. Le programme Street Jazz se décline comme suit :

– Jeudi 02 juillet 2026 : Djamel Laroussi – Algérie

– Vendredi 03 juillet 2026 : Mão Cabeça – Portugal

– Samedi 04 juillet 2026 : Innēr Sense – Serbie

– Dimanche 05 juillet 2026 : Mohamed Ali Kammoun – JAZZNA – Tunisie

– Lundi 06 juillet 2026 : Fawzi Chekili – « Taqasim Revival » – Tunisie

– Mardi 07 juillet 2026 : Omar El Ouaer – Octun Quartet – Tunisie

– Mercredi 08 juillet 2026 : Ahmed Ajabi – Jazztet – Tunisie

– Jeudi 09 juillet 2026 : Aziz Zouaoui – Siroko – Tunisie

Pour plus d’informations sur Tabarka jazz Festival et la billetterie, consultez la page Facebook Tabarka Jazz Festival.

S.B.