WeFranchiz Days Tunis 2026 pour promouvoir la franchise comme modèle d’entrepreneuriat structuré et accessible

WeFranchiz Days Tunis 2026, la plus importante rencontre dédiée à la franchise et au développement des réseaux en Tunisie s’organise à Tunisie, précisément le 24 juin au Novotel Lac 2.

Cette rencontre B2B réunira des enseignes tunisiennes en développement, des entrepreneurs, des investisseurs, des experts et des partenaires institutionnels autour d’un objectif commun : promouvoir la franchise comme modèle d’entrepreneuriat structuré, accessible et créateur d’opportunités.

Dans un contexte où de nombreux Tunisiens souhaitent entreprendre, tout en limitant les risques liés à la création d’entreprise, la franchise apparaît comme une solution concrète et rassurante.

Elle permet à un entrepreneur de lancer son activité en s’appuyant sur un concept déjà éprouvé, une marque reconnue, un savoir-faire opérationnel et un accompagnement continu.

Au-delà d’un simple rendez-vous entre enseignes et candidats franchisés, WeFranchiz Days Tunis ambitionne de sensibiliser l’écosystème entrepreneurial aux avantages d’un modèle qui favorise la création d’entreprises plus structurées, mieux accompagnées et davantage préparées à la réussite.

Cette édition mettra particulièrement en lumière plusieurs enseignes tunisiennes à fort potentiel de développement, notamment MLIHA, Wafacash, Cosmitto et Tunisie Booking, qui illustrent la capacité des marques locales à se développer en réseaux et à créer de nouvelles opportunités d’investissement.

Un des messages forts portés par cette édition est l’accessibilité croissante de la franchise. Plusieurs concepts présents s’inscrivent dans des modèles de micro-franchise ou de franchise à capital modéré, avec des investissements estimés entre 80 000 et 150 000 DT. Une réalité qui ouvre la voie à de nouveaux profils d’entrepreneurs: jeunes diplômés, cadres en reconversion, commerçants ou investisseurs régionaux.

Selon les enseignements du Baromètre WeFranchiz 2026, les marques tunisiennes bénéficient d’un niveau de confiance important auprès du public. L’étude souligne également que les projets les plus performants sont ceux qui s’appuient sur des modèles économiques structurés, accompagnés et capables de transmettre un savoir-faire éprouvé.

Des conclusions qui confirment le rôle croissant de la franchise comme moteur de développement entrepreneurial.

Cette édition 2026 sera également marquée par deux annonces majeures :

-La célébration des 10 ans du Baromètre de la Franchise, devenu au fil des ans un outil de référence pour analyser les évolutions du marché, les tendances sectorielles et les attentes des entrepreneurs.

-L’annonce de son internationalisation à l’échelle africaine, avec l’ambition de proposer une lecture élargie des dynamiques de la franchise sur le continent et d’accompagner le développement des réseaux au-delà des frontières tunisiennes.

À travers cette initiative, WeFranchiz confirme son positionnement en tant que plateforme de référence, observatoire du marché et accélérateur du développement des réseaux de franchise en Tunisie et en Afrique.

« Kifech Nhel Franchise ? La franchise permet de transformer une marque de confiance en opportunité entrepreneuriale structurée, accompagnée et prête à se développer. »

La matinée du 24 juin offrira aux participants l’opportunité de comprendre les nouvelles perspectives du secteur, de rencontrer les acteurs clés de l’écosystème et d’identifier les opportunités de développement aussi bien en Tunisie qu’en Afrique.

Les inscriptions sont ouvertes aux entrepreneurs souhaitant découvrir les opportunités offertes par la franchise et rencontrer les enseignes en développement : https://wefranchiz.com/media-hub/event/wefranchiz-days-2026

Tekiano avec communiqué