7ay Hlel Urbain Fest : un festival gratuit multi-arts pour dynamiser un quartier populaire de Tunis

7ay Hlel Urbain Fest est un festival gratuit multi-arts qui va va investir durant dix jours le quartier populaire de 7ay Hlel sis la banlieue de Tunis du 19 au 28 juin 2026, qui va se métamorphoser à l’occasion en un espace de culture et de vie dans les rues de Tunis

Organisé dans le cadre du projet CinémaTdour, ce projet de L’Agora Djerba et de l’association Focus Gabès soutenu par l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas, transforme les habitants de ce quartier de mellassine de Tunis en protagonistes et ses rues en un théâtre à ciel ouvert d’une énergie collective contagieuse.

Au programme de 7ay Hlel Urbain Fest, 58 rendez-vous culturels et artistiques entre cinéma, théâtre, musique, arts visuels, sport et ateliers citoyens accès sur la participation et la construction collective.

L’ambition est faire que le quartier devienne une scène à ciel ouvert où musique, théâtre, cinéma, danse, photographie et sport se rencontrent dans les rues, les cafés, les écoles et les terrains de jeu.

Le coup d’envoi est donné vendredi 19 juin avec une fanfare de rue, le spectacle du Cirque Paparouni et l’arrivée du camion-cinéma itinérant CinémaTdour, qui sillonnera le quartier tout au long des dix jours.

Côté arts visuels, une exposition photographique prend place chez les habitants eux-mêmes avec douze photographes exposant douze fenêtres ouvertes sur 7ay Hlel.

Une autre exposition, intitulée « 7ay Hlel par ses enfants », présente les travaux réalisés par les élèves du quartier lors d’ateliers artistiques. Un espace de réalité virtuelle sera également accessible chaque jour.

Le théâtre occupe une belle place dans la programmation, avec notamment « Poids plume » de Ghazi Zaghbani et « Twerikh Tounes » de Hatem Karoui.

Les résidences artistiques menées avec les enfants du quartier aboutiront à des restitutions scéniques, chorégraphiques et audiovisuelles encadrées par des artistes tunisiens.

La musique s’installe aussi dans les rues, avec le collectif Erkez Hip-Hop, des ateliers de DJing animés par DJ High Kill et des créations collectives associant jeunes participants et professionnels.

Le cinéma est l’un des piliers de l’événement. Des projections sont prévues chaque jour au Centre PMI et dans plusieurs cafés du quartier via le concept « Ciné-Café », auxquelles s’ajoutent des séances en plein air et la diffusion du film réalisé collectivement par les enfants de 7ay Hlel.

Le festival ne s’arrête pas à la culture au sens strict. Des tournois de football et de basket-ball, une course dans le quartier, une journée dédiée à la santé et à la prévention, des ateliers de graffiti, de photographie, d’écriture, de création de maquettes et une sortie découverte de la Sebkha de Sijoumi avec le soutien du réalisateur de documentaires de nature “The Dreamer”.

Pour cette première édition, le 7ay Hlel Urbain Fest ambitionne de changer le regard porté sur un quartier trop souvent réduit à ses difficultés. Pour plus d’informations, consultez la page facebook ‎7ay Hlel حي هلال.

Tekiano