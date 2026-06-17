Bac 2026 : inscription par SMS pour recevoir les résultats

Le ministère de l’Éducation tunisien annonce dans un communiqué que l’ouverture des inscriptions au service de diffusion des résultats de la session principale du baccalauréat 2026 par SMS, BAC 2026 est possible à partir du jeudi 18 juin à 10h00.

Pour s’inscrire, il faut envoyer un SMS au numéro 85005 en respectant la syntaxe suivante : le mot BAC, suivi d’un espace, puis le numéro d’inscription à l’examen (composé de 6 chiffres), suivi d’une étoile (*) et enfin le numéro de la carte d’identité nationale (composé de 8 chiffres).

BAC [espace] numéro d’inscription à 6 chiffres [*] numéro CIN à 8 chiffres

Ce service est proposé au tarif global de 950 millimes, s’adresse aux abonnés des opérateurs Tunisie Telecom, Ooredoo et Orange.

Les personnes inscrites recevront par message textuel l’intégralité de leurs résultats, comprenant la décision finale, la moyenne générale du BAC et le détail des notes par matière, avant la date de la proclamation officielle des résultats.

A rappeler que les résultats du BAC 2026 sont annoncés officiellement mardi 23 juin dans tous les lycées tunisiens.

Tekiano