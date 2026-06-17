Concours 9ème 2026 : 32.004 élèves passeront les épreuves les 18, 19 et 20 juin

Les examens des diplômes de fin d’études de l’enseignement de base général et technique ou concours 9ème, concours de neuvième année de base qui permet d’accéder à un lycée pilote en Tunisie, se dérouleront les 18, 19 et 20 juin 2026.

Le concours de 9ème 2026 comptera la participation de pas moins de 32.004 candidats qui représentent près de 18 % de l’ensemble des élèves de neuvième année de l’enseignement de base général, dont le nombre s’élève à 175.024 élèves. Une baisse de 1.163 candidats par rapport à 2025 soit une diminution de 3,5 %.

Pour ce qui est de l’examen du diplôme de fin de l’enseignement de base technique, sur un total de 5381 élèves en 9ème année technique, 203 candidats seulement (4%) passeront les épreuves enregistrant une baisse de 106 candidats par rapport à 2025 (309 candidats).

Le ministère de l’éducation tunisien indique que plusieurs mesures exceptionnelles ont été prises en faveur des candidats à besoins spécifiques. Ainsi, 14 élèves auront des sujets avec une écriture agrandie, un candidat recevra les épreuves en écriture braille et 67 candidats disposeront d’un tiers-temps supplémentaire pour chaque séance d’examen.

Selon le ministère de l’éducation, la capacité d’accueil des lycées pilotes pour l’année scolaire 2026-2027 est estimée à 3.750 places réparties sur 26 régions du pays.

Le lycée pilote Bourguiba à Tunis accueillera le plus grand nombre de candidats (300 postes ouverts) contre une cinquantaine de postes dans chacun des lycées pilotes de Zaghouan, Kébili et Tataouine.

Les résultats du concours 9ème 2026 seront annoncés le 6 juillet.