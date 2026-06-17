Coupe du monde 2026 : un record d’affluence quotidienne dans les stades enregistré

La Fédération internationale de football (FIFA) annonce dans un communiqué que la Coupe du monde 2026 a établi un nouveau record d’affluence quotidienne mardi, avec 281.223 spectateurs présents dans les stades pour les quatre rencontres disputées.

Ce total dépasse le précédent record de 277.070 spectateurs enregistré le 28 juin 1994, lors du Mondial organisé aux Etats-Unis, où quatre matches figuraient également au programme.

“Les rencontres France-Sénégal, Irak-Norvège, Argentine-Algérie et Autriche-Jordanie ont attiré des foules importantes, confirmant l’engouement suscité par cette édition organisée conjointement par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique”, a indiqué l’instance internationale dans un communiqué publié sur son site officiel.

Après seulement six jours de compétition, 1.309.652 supporters ont déjà assisté aux 20 premiers matches, soit une moyenne de 65.483 spectateurs par rencontre.

Selon la FIFA, le tournoi est en bonne voie pour battre le record historique d’affluence cumulée de la compétition, établi lors de l’édition 1994 avec environ 3,5 millions de spectateurs, et pourrait dépasser cette marque dès la fin de la phase de groupes.

“Waouh ! 281.223 supporters étaient présents aujourd’hui (mardi) dans les stades de la Coupe du monde de la FIFA : c’est la plus forte affluence jamais enregistrée dans l’histoire de la compétition !”, s’est félicité le président de la FIFA, Gianni Infantino.

“Le 16 juin 2026 restera gravé dans l’histoire de la Coupe du monde. Je ne saurais trop remercier nos supporters d’avoir apporté de la couleur, de l’ambiance et des émotions à ce tournoi. La Coupe du monde 2026, la plus inclusive à ce jour, continue de montrer à quel point notre sport est aimé et comment le football unit le monde”, a-t-il ajouté.

L’instance dirigeante du football mondial rappelle que les revenus générés par la Coupe du monde sont réinvestis dans le développement du football masculin, féminin et des jeunes au sein de ses 211 associations membres.

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