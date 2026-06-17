Les centres ELIFE Sidi Bouzid et ELIFE Tozeur lancés offrant de nouvelles opportunités de formation et d’emploi pour les jeunes des régions

La Fondation Tunisie pour le Développement poursuit le déploiement du programme ELIFE avec l’inauguration officielle, en présence des Ambassadrices d’Allemagne et de France, de deux nouveaux centres technologiques, de formation et de culture : le centre ELIFE Sidi Bouzid le 16 juin 2026 et le centre ELIFE Tozeur le 17 juin 2026.

Grâce à ces deux nouvelles ouvertures, l’ensemble du réseau ELIFE – qui bénéficie de co-financements allemand, français et européen – comprend désormais six centres technologiques opérationnels à Sidi Bouzid, Tozeur, Siliana, Béja, Le Kef et Djerba.

À travers les formations qualifiantes, la professionnalisation des jeunes, leur insertion dans les entreprises des secteurs du numérique et de l’industrie ainsi que l’incubation de startups, le programme ELIFE contribue à créer et à pérenniser des milliers d’emplois dans les différentes régions de la Tunisie tout en favorisant un développement régional inclusif et durable.

Réalisés dans le cadre du projet ELIFE (Tozeur, Sidi Bouzid, Kairouan), ces deux nouveaux centres technologiques ont été mis en place grâce à un co-financement franco-allemand :

– de la Facilité Investissements pour l’Emploi (IFE), mise en œuvre par la KfW Banque de Développement dans le cadre de l’initiative spéciale « Emploi décent pour une transition juste » du Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ).

– de l’Agence Française de Développement (AFD), pour le renforcement de leurs infrastructures informatiques et technologiques, contribuant ainsi à doter les jeunes des régions d’espaces de formation modernes et connectés aux standards internationaux.

Ces deux nouveaux centres viennent renforcer le réseau national ELIFE, qui compte désormais six centres opérationnels après l’ouverture des centres de Siliana, Béja, Le Kef et Djerba. Ils permettront d’élargir l’empreinte du programme dans les régions du Centre et du Sud-Ouest tunisien et de renforcer l’action de la Fondation Tunisie pour le Développement en faveur de l’inclusion économique et sociale des jeunes.

À travers des formations qualifiantes dans les métiers du numérique, des programmes de professionnalisation adaptés aux besoins des entreprises, l’accompagnement entrepreneurial et l’incubation de startups, les centres ELIFE ambitionnent de créer et pérenniser des milliers d’emplois à travers toute la Tunisie.

Le projet ELIFE (Tozeur, Sidi Bouzid, Kairouan) bénéficie d’une subvention de 4,9 millions d’euros accordée par la Facilité Investissements pour l’Emploi (IFE), mise en œuvre par la KfW Banque de Développement.

Il prévoit la création et l’animation de trois nouveaux centres ELIFE dans les régions du Centre et du Sud tunisien. Au terme des trois années suivant leur mise en service, les centres devraient permettre la création de plus de 1 300 emplois directs et indirects.

Le chômage des jeunes demeure particulièrement élevé en Tunisie, notamment dans les régions de l’intérieur. Les gouvernorats de Sidi Bouzid et Tozeur figurent parmi les régions où les besoins en accompagnement vers l’emploi et en diversification des opportunités professionnelles restent importants.

Dans la région de Sidi Bouzid, le taux de chômage des jeunes demeure élevé. L’économie locale repose principalement sur l’agriculture, ce qui souligne l’importance de développer de nouvelles opportunités dans des secteurs innovants et à forte valeur ajoutée afin d’élargir les perspectives professionnelles des jeunes diplômés.

Dans le gouvernorat de Tozeur, l’activité économique est largement portée par le secteur du tourisme, qui reste marqué par une certaine saisonnalité. Les jeunes diplômés aspirent ainsi à davantage d’opportunités dans les domaines du numérique, des services et des nouvelles technologies afin de diversifier les débouchés professionnels dans la région.

À travers l’ouverture des centres ELIFE Sidi Bouzid et ELIFE Tozeur, la Fondation Tunisie pour le Développement entend rapprocher les opportunités de formation et d’emploi des jeunes talents des régions et contribuer à la création d’un écosystème régional innovant et durable.

Les centres ELIFE sont conçus comme de véritables hubs technologiques et entrepreneuriaux. Ils offrent aux jeunes :

• des formations certifiantes dans les métiers du numérique et des technologies ;

• des programmes d’accompagnement vers l’emploi ;

• des espaces de coworking et d’incubation de startups ;

• des FabLabs et des équipements numériques modernes ;

• des espaces culturels, scientifiques et collaboratifs.

Chaque centre pourra accueillir jusqu’à 1000 apprenants par an dans le cadre des différents programmes de formation et d’accompagnement.

Depuis l’ouverture du premier centre ELIFE à Siliana le 24 juin 2019, plusieurs milliers de jeunes et de bénéficiaires ont pu profiter des différents services proposés par les centres ELIFE : formations dans les métiers du numérique et de l’industrie, accompagnement entrepreneurial, accès aux nouvelles technologies, événements culturels et challenges scientifiques.

L’expérience des premiers centres ELIFE est aujourd’hui reconnue comme un modèle innovant de développement régional, ayant déjà contribué à la création de plusieurs milliers d’emplois directs et indirects et à l’accompagnement de nombreuses startups et initiatives entrepreneuriales dans différentes régions du pays.

Le Président de la Fondation Tunisie pour le Développement, Badreddine Ouali, a déclaré : « L’inauguration des centres ELIFE Sidi Bouzid et Tozeur constitue une étape importante dans notre engagement en faveur de l’égalité des chances et du développement régional. Nous croyons profondément que les jeunes des régions disposent d’un potentiel immense qui mérite d’être accompagné, valorisé et connecté aux métiers de demain. »

A propos de l’initiative Invest for Jobs

Le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) a rassemblé sous la marque Invest for Jobs (Facilité Investissements pour l’Emploi – IFE) une série d’offres pour soutenir des entreprises allemandes, européennes et africaines dans leur engagement en faveur de l’emploi en Afrique. Dans le cadre de l’IFE), mise en œuvre par la KfW Banque de Développement, l’Initiative spéciale « Emploi décent pour une transition juste » propose un conseil complet, des contacts et un soutien financier pour éliminer les obstacles aux investissements.

L’objectif de l’Initiative spéciale consiste à créer, en coopération avec les entreprises, jusqu’à 100 000 emplois de qualité et à améliorer les conditions de travail dans ses huit pays partenaires africains (la Côte d’Ivoire, l’Égypte, l’Éthiopie, le Ghana, le Maroc, le Rwanda, le Sénégal et la Tunisie).

Dans ce contexte, l’Initiative spéciale contribue de manière ciblée à la transformation socio-écologique de l’économie dans l’esprit d’une transition juste ainsi qu’à la création d’emplois plus nombreux et de meilleure qualité pour les femmes.

A propos de l’Agence Française de Développement

Institution financière publique et solidaire, l’AFD est l’acteur central de la politique de développement de la France. Elle s’engage sur des projets qui améliorent concrètement le quotidien des populations, dans les pays en développement, émergents et l’Outre-mer. Intervenant dans de nombreux secteurs – énergie, santé, biodiversité, eau, numérique, formation-, l’AFD accompagne la transition vers un monde plus sûr, plus juste et plus durable, un monde en commun.

Son action s’inscrit pleinement dans le cadre des objectifs de développement durable (ODD). Nos équipes sont engagées dans plus de 4 000 projets à fort impact social et environnemental dans les Outre-mer français et 115 pays.

http://www.afd.fr

A propos de la Fondation Tunisie pour le Développement

Organisation à but non lucratif, La fondation a pour but de promouvoir et d’accompagner le développement économique et social de la Tunisie, par des actions directes ou en partenariat. Elle privilégie, aussi, les opérations destinées à favoriser l’emploi des jeunes, à corriger les déséquilibres régionaux, à assurer l’égalité entre les hommes et les femmes, ainsi qu’à promouvoir la santé et la culture.

Tekiano avec communiqué