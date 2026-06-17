Météo en Tunisie : Ciel partiellement nuageux, mer peu agitée

La Météo en Tunisie affiche un ciel partiellement nuageux sur la plupart des régions, mercredi 17 juin 2026, puis apparition de cellules orageuses locales accompagnées de pluies sur les régions ouest du centre et du sud, l’après-midi.

Le vent est de secteur est, relativement fort sur le sud avec phénomènes locaux de sable et faible à modéré ailleurs. La mer est peu agitée à moutonneuse dans la zone de Serrat.

Les températures maximales sont comprises entre 28 et 32 degrés sur les côtes et les hauteurs, entre 33 et 38 degrés dans le reste des régions et atteignant 42 degrés dans l’extrême sud avec apparition de vent de sirocco.