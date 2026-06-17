Samsung transforme le futur des technologies portables grâce au design computationnel (Interview)

Concevoir des appareils portables qui offrent un confort maximal est un défi perpétuel du secteur technologique. L’anatomie de chacun étant unique, créer des appareils au confort universel est une tâche extrêmement complexe.

Et s’il existait un moyen d’ajuster méticuleusement le confort, l’ajustement et la détection, le tout avec une précision telle qu’il serait possible de proposer une expérience optimisée à quasiment chaque utilisateur ?

La solution de Samsung n’est autre que le design computationnel. Ce processus multidimensionnel allie l’intelligence artificielle (IA) à l’informatique avancée pour analyser des centaines de milliers de données quantitatives et qualitatives afin de générer, tester et ajuster le design d’un produit avec une précision accrue.

Le résultat ? Un changement fondamental, où le développement n’est plus simplement guidé par un retour d’expérience subjectif, mais orienté par une ingénierie objective, fondée sur les données. Cela permet de créer des produits exceptionnels, capables d’offrir un confort optimal au plus grand nombre.

Une telle description donne une définition abstraite du design computationnel. Pour comprendre de façon concrète comment cette technologie est utilisée pour concevoir des appareils de qualité supérieure, Samsung Newsroom s’est rendu au Samsung Design Innovation Center (SDIC) de San Francisco, qui abrite le Computational Design Lab.

À la tête du SDIC se trouve Federico Casalegno, Vice-président exécutif et Directeur du Samsung Design Innovation Center, qui a passé les deux dernières décennies à maîtriser la pratique du design computationnel et à diriger l’intégration de ce concept clé dans le développement des produits de Samsung.

Samsung Newsroom s’est entretenue avec Federico pour comprendre comment le SDIC utilise le design computationnel comme outil principal pour créer et optimiser les expériences des appareils connectés de Samsung, en particulier les Galaxy Buds4 Series.

Dites-nous en plus sur le rôle du SDIC.

Au SDIC, notre mission consiste à enrichir l’expérience en comprenant les gens et l’évolution de leurs modes de vie, dans le cadre d’un design centré sur l’humain. Nous essayons de satisfaire les utilisateurs en créant des produits qui les aident à mener une vie plus heureuse, plus créative et plus productive, le tout en façonnant un avenir meilleur pour tous.

Pour cela, le SDIC associe la puissance du design et de la créativité à une prise de décision qui se base sur les données. Équipée de l’IA, de l’apprentissage automatique, de la robotique et d’une informatique de pointe, notre équipe de designers talentueux repousse sans cesse les limites du possible pour offrir aux utilisateurs des expériences inégalées avec des avantages concrets.

Pourquoi avoir opté pour le design computationnel ?

Nous vivons une époque d’innovation technologique unique, mais notre approche est toujours profondément humaine. Nous cherchions à créer des produits qui s’adaptent aux individus plutôt que l’inverse.

Nous nous sommes tournés vers le design computationnel et l’immense potentiel de l’IA pour créer des appareils fonctionnels, intuitifs, confortables et, en même temps, conçus avec une grande précision. Aujourd’hui, cette méthodologie est appliquée à l’ensemble de notre portefeuille d’appareils connectés, y compris les Galaxy Watch8 Series et les Galaxy Buds4 Series.

Qu’est-ce qui différencie le design computationnel du design traditionnel ?

Pour développer un objet aussi personnel qu’un appareil connecté, qui reste en contact avec vous pendant de longues périodes, l’ajustement est un élément essentiel. Il ne s’agit pas seulement de confort ; un ajustement sûr est également nécessaire pour maximiser la précision des capteurs de l’appareil.

Cependant, les méthodes de conception traditionnelles ne parviennent pas à mesurer l’ergonomie de manière objective, car elles s’appuient uniquement sur un petit échantillon de personnes pour les tests de produits.

Le design computationnel change fondamentalement la donne. En s’appuyant sur des ensembles de données numérisées massifs et des simulations d’IA avancées, il transforme l’ergonomie en une métrique quantifiable qui permet à Samsung de mesurer le confort et l’ajustement comme jamais auparavant.

En étant capables de prendre en compte toutes les formes et courbes uniques de l’oreille humaine ou du poignet grâce au design computationnel, nos concepteurs disposent d’informations fiables et objectives qu’il est difficile d’obtenir par les méthodes traditionnelles.

Expliquez-nous en détail comment fonctionne le processus de design computationnel au sein du Lab, et comment il a été utilisé pour créer les Galaxy Buds4 Series.

Notre processus de design computationnel repose sur trois éléments : des personnes réelles, des jumeaux numériques et des robots. Nous capturons d’abord des scans 3D et 4D d’un public international diversifié, puis nous intégrons des données anatomiques précises pour créer des jumeaux numériques. Nous effectuons ensuite des simulations basées sur l’IA et la physique, puis nous validons les résultats par des tests sur des robots.

Nous avons précisément suivi ce processus avec les Galaxy Buds4 Series, afin de proposer un confort optimal et un son Hi-Fi. Nous avons analysé des centaines de millions de données d’oreilles à l’échelle mondiale et effectué plus de 10 000 simulations pour perfectionner le nouveau design des tiges.

Ces données nous ont conduites à réduire légèrement la taille de l’écouteur et affiner l’angle de rotation. Ces ajustements peuvent sembler mineurs, mais ils ont abouti à un gain de stabilité et de confort universellement validé.

En quoi le design computationnel de Samsung profite-t-il finalement aux utilisateurs ?

Le processus de design computationnel de Samsung est alimenté par un ensemble de données propriétaires unique, développé exclusivement au sein de Samsung, et notre équipe a mis au point plusieurs programmes d’IA spécialisés basés sur ces données. Cette combinaison nous apporte des perspectives uniques tout en innovant constamment dans nos processus et méthodes de conception.

Pour les Galaxy Buds et les Galaxy Watch en particulier, cela se traduit par un meilleur confort de port, une plus grande stabilité et une précision accrue des capteurs — des facteurs clés qui améliorent à la fois l’expérience utilisateur et les performances du produit.

Comment voyez-vous évoluer le design computationnel au cours de la prochaine décennie ?

Le design computationnel constitue désormais un élément fondamental du processus de développement des objets connectés de Samsung. Notre objectif reste d’optimiser l’ajustement, le confort et les performances des capteurs afin de répondre au mieux aux besoins des utilisateurs.

À l’avenir, la véritable force de ce processus résidera dans son évolution continue. À mesure que notre base de données continuera de croître, des outils d’IA personnalisés permettront d’obtenir des simulations plus précises et des analyses plus approfondies.

Ces avancées permettront non seulement d’améliorer encore l’ergonomie des produits, mais aussi de libérer des innovations exponentielles à long terme, menant à une toute nouvelle catégorie d’appareils connectés capables de redéfinir les frontières de l’expérience utilisateur.

En fin de compte, ce partenariat symbiotique entre le design computationnel et l’IA libère la créativité de nos designers, nous donnant les moyens de proposer des produits et des expériences de qualité supérieure et mesurable pour les personnes qui les utilisent.

Communiqué