ESMOD Tunisie présente la 36ème édition de son Grand Défilé à la Piscine Municipale du Belvédère

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ESMOD Tunisie présente la 36ème édition de son Grand Défilé le 22 juin 2026 sur le podium de la Piscine Municipale du Belvédère. Le Grand Défilé n’est pas un concours de fin d’année. C’est un passage, au sens presque initiatique  du terme.

Parmi l’ensemble des étudiants en lice, seule une vingtaine a franchi l’épreuve du jury de  sélection, obtenant le droit de présenter trois créations chacun. Soixante pièces. Soixante propositions  sur ce que la mode tunisienne et africaine peut être, peut oser, peut revendiquer.

L’édition 2026 aura pour Marraine Dorra Miled, figure incontournable du paysage culturel et médiatique  tunisien. Sa présence incarne ce que le Grand Défilé a toujours su faire : tisser des ponts entre le monde  de la création et celui du rayonnement public, entre la scène et le podium, entre Tunis et le monde.

LES DISTINCTIONS DE LA SOIRÉE 

L’Aiguille d’Or — distinction suprême de la soirée — est une distinction emblématique d’ESMOD,  héritée d’une tradition unique au sein de l’école. Remise chaque année, elle récompense bien plus que  le talent ou la réussite académique : elle honore un parcours humain remarquable.

Ce prix met en  lumière un·e étudiant·e qui incarne les valeurs fondatrices d’ESMOD — l’écoute, la bienveillance, l’esprit  d’équipe et le sens des responsabilités. Toujours présent·e pour les autres, cette personnalité se  distingue par son engagement, son attitude exemplaire et son impact positif au quotidien.

Premiers Prix regroupant les lauréats d’ESMOD Tunis et ESMOD Sousse dans les différentes  spécialités.

UBCI, partenaire engagé dans le cadre de sa politique RSE, remettra ses propres prix, affirmant que  soutenir la jeune création, c’est aussi investir dans le capital humain et culturel du pays.

LES PARTENAIRES QUI RENDENT POSSIBLE L’IMPOSSIBLE 

Le Grand Défilé 2026 est fièrement soutenu par des partenaires qui croient, chacun à leur manière, que  la mode est une industrie, un langage et un levier de développement.

Ford Tunisie et UBCI figurent en tête de marque. CARTE Assurances et SIRUBA — référence  mondiale en machines à coudre professionnelles — apportent un soutien ancré dans les métiers de la  création.

Les médias partenaires Express FM, Entreprises Magazine, Faza et Jawhara FM/TV assureront la résonance de l’événement bien au-delà du podium. Complètent ce dispositif : Lectra,  Joliesse, L’Académie des Chefs, Gosh Copenhagen et Bumble and Bumble.

ESMOD TUNISIE : UNE ÉCOLE AFRICAINE DE LA MODE 

Membre du réseau ESMOD International, ESMOD Tunisie forme depuis 1989 des créateurs et des  techniciens de mode qui exercent aujourd’hui sur l’ensemble du continent africain et au-delà. En trente six ans d’existence, l’école s’est imposée comme la référence de l’enseignement de la mode en Afrique  du Nord et francophone, conjuguant excellence académique, ancrage identitaire et ouverture  internationale.

Tekiano avec communiqué

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