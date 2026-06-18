La startup tunisienne Bako Motors obtient la certification et l’homologation ECE

La startup tunisienne Bako Motors annonce avoir obtenu la certification et l’homologation ECE (Economic Commission for Europe), devenant ainsi le premier constructeur tunisien de véhicules électriques à bénéficier de cette reconnaissance internationale.

Cette homologation atteste de la conformité des véhicules de la marque aux normes internationales les plus strictes en matière de sécurité, de qualité et de performance, selon l’entreprise.

L’homologation ECE, délivrée conformément aux règlements de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (UNECE), atteste de la conformité d’un véhicule à des exigences techniques harmonisées en matière de sécurité et de performance.

Reconnue par les pays parties à l’Accord de 1958 de l’UNECE, elle constitue un atout important pour l’exportation des véhicules et leur accès à de nombreux marchés internationaux, notamment en Europe.

L’entreprise Bako Motors a été créée par l’ingénieur tunisien Boubaker Siala. Elle a lancé, en 2021, son premier véhicule électrique roulant à l’énergie solaire, conçu par des compétences tunisiennes.

Il s’agit d’un tricycle utilitaire doté d’un petit moteur d’une puissance de 4000 watts et d’une batterie électrique rechargeable avec un panneau solaire ou une prise domestique de 220 watts.

L’entreprise dispose actuellement d’une capacité de production annuelle d’environ 300 véhicules et ambitionne de contribuer au développement d’une mobilité durable et accessible en Tunisie et à l’international.

Tekiano