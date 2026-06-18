Météo en Tunisie : températures en légère baisse

La Météo en Tunisie affiche des températures en légère baisse jeudi 18 juin 2026. Le temps est peu nuageux sur tout le pays. Les nuages deviendront plus denses l’après-midi, sur les hauteurs du nord et du centre et la région de Gafsa.

Apparition de cellules orageuses et chutes de pluies et de grêles, dans l’après-midi dans ces régions. Vent de secteur est relativement fort prés des cotes nord et au sud, faible à modéré ailleurs.

Le vent soufflera plus fort lors des orages. La mer sera agitée à trés agitée dans la région de Serrat, peu agitée ailleurs.

Les températures seront en légère baisse avec des maximales qui varieront entre 30°C et 34°C prés des cotes est et sur les hauteurs et entre 35°C et 40 °C ailleurs.