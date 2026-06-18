Midjourney Scanner : le générateur d’images avec l’IA lance une sorte d’IRM révolutionnaire

On connaissait Midjourney pour ses images générées par IA, capables de transformer n’importe quelle phrase en une illustration bluffante et de plus en plus réaliste. Aujourd’hui l’entreprise s’aventure dans le domaine médicale.

Le fondateur David Holz a dévoilé le 17 juin 2026,non pas un nouveau modèle d’image, mais une machine médicale.

Nous sommes une nouvelle division de Midjourney dédiée à une vision radicale de la santé, fondée sur une toute nouvelle forme d’imagerie médicale que nous appelons « Ultrasonic CT » ou simplement « l’échographie corps entier ».

L’Ultrasonic CT nous permet de viser une imagerie du corps entier qui, à bien des égards, rivalise avec les machines IRM, tout en ne prenant que 60 secondes pour un balayage complet.

Il n’y a pas de radiation, pas de champs magnétiques puissants? seulement du son, de l’eau et 60 secondes, lit-on sur le site de Midjourney.

Le principe de fonctionnement est assez simple à visualiser. On monte sur une plateforme dans un bassin peu profond d’eau tiède. La plateforme descend lentement, à environ cinq centimètres par seconde.

En descendant, le corps traverse un anneau densément équipé, près d’un demi-million de petits éléments, chacun de la taille d’un grain de sable, capables d’émettre des ultrasons et d’en capter les échos.

Le résultat est ce que Midjourney appelle une “tomographie computationnelle ultrasonique corps entier”, pas un scanner à rayons X, pas une IRM, mais une reconstruction 3D basée uniquement sur des ondes sonores. Pas de radiation, pas d’aimants bruyants, et une durée d’examen sans commune mesure avec les 60 à 90 minutes que prend une IRM classique.

Ce qui rend l’annonce encore plus inattendue, c’est ce qu’elle révèle sur les coulisses du projet. La technologie de base ne vient pas de Midjourney : elle repose sur un accord de co-développement et de licence exclusive signé en novembre 2025 avec Butterfly Network, spécialiste des capteurs ultrasoniques sur puce.

David Holz a lui-même précisé qu’il n’y a pour l’instant aucune IA à l’intérieur du scanner. L’entreprise qui a bâti sa réputation sur l’intelligence artificielle générative lance donc un appareil médical sans IA, pour le moment.

Sur le plan réglementaire, Midjourney avance avec prudence : le lancement se limitera d’abord à des “cartes de composition corporelle”, masse musculaire, graisseuse, osseuse, sans diagnostic médical, ce qui permet de contourner les exigences strictes de la FDA pour les dispositifs diagnostiques.

Le premier spa intégrant ces scanners est prévu pour fin 2027 à San Francisco ; en 2028, la société espère étendre le déploiement à d’autres villes avec une troisième génération de matériel.

I.D.