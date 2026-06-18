VivaTech 2026 : le pavillon tunisien met en avant les PME et startups innovantes 

VivaTech 2026 : le pavillon tunisien met en avant les startups innovantes

Le salon Viva Technology VivaTech 2026, le grand rendez-vous européen de référence dédié à l’innovation, aux startups et aux technologies de rupture s’organise du 17 au 20 juin 2026 au Paris Expo Porte de Versailles.

La Tunisie marque sa présence au salon VivaTech 2026 à travers le pavillon tunisien pilotée par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), en partenariat avec le Ministère des Technologies de la Communication.

Cette présence s’inscrit dans une stratégie de montée en gamme de l’écosystème technologique tunisien, visant à renforcer son attractivité auprès des investisseurs internationaux, des fonds de capital-risque et des corporate venture units, tout en accélérant l’internationalisation des startups et PME à fort potentiel de croissance, souligne le CEPEX.

Implanté au sein de l’AfricaTech Area (Hall 7.1), le pavillon national tunisien couvre 95 m² et regroupe 11 entreprises innovantes, dont 4 PME et 7 startups sélectionnées pour leur capacité de scaling, leur maturité technologique et leur potentiel de déploiement sur les marchés internationaux.

Elles opèrent dans des verticales à forte croissance, notamment l’intelligence artificielle, la FinTech, la HealthTech, la GreenTech, la cybersécurité, la DeepTech, l’Internet des objets (IoT), les smart cities, ainsi que les solutions SaaS, le développement logiciel et la transformation numérique.

L’inauguration officielle du pavillon Tunisien s’est tenue en présence de Son Excellence M. Dhia Khaled, Ambassadeur de Tunisie en France, de M. Mourad Ben Hassine, Président-Directeur Général du CEPEX, de Mme Nejia Gharbi, Directrice Générale de la Caisse des Dépôts et Consignations, de Mme Rim Saied, Présidente-Directrice Générale de Smart Tunisian Technoparks (S2T), ainsi que de M. Tarek Hosni, représentant de FIPA-Tunisia à Paris.

La délégation a rencontré les entreprises exposantes afin d’évaluer leurs solutions, leurs trajectoires de croissance et leurs opportunités de partenariats stratégiques.

Durant toute la durée du salon, le pavillon tunisien accueille des rencontres B2B, des démonstrations de solutions innovantes et des sessions de networking avec les acteurs internationaux de l’innovation.

L’objectif est de faciliter l’accès des entreprises tunisiennes à de nouveaux marchés et de structurer des partenariats stratégiques à l’échelle mondiale.

Cette participation s’inscrit dans une dynamique plus large visant à accélérer l’internationalisation des entreprises innovantes tunisiennes, à renforcer leur attractivité auprès des investisseurs et à positionner la Tunisie comme un hub technologique émergent au niveau régional et international.

Tekiano avec CEPEX