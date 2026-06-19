Exposition “Histoires de football entre l’Italie et la Tunisie” à Dar El Founoun en marge de la coupe du monde 2026

L’exposition “Histoires de football entre l’Italie et la Tunisie” est proposée par l’Institut Culturel Italien de Tunis, en collaboration avec l’Ambassade d’Italie et l’Association Culturelle Mo’ Better Football APS en marge de la coupe du monde 2026.

L’exposition est prévu du 23 juin au 23 juillet à la Maison des Arts du Belvédère “Dar El Founoun“. Cette manifestation culturelle explore le football non seulement comme une discipline sportive, mais comme un véritable vecteur de dialogue, de rencontre et de mémoire partagée entre les deux rives de la Méditerranée.

A travers un parcours documentaire riche, composé d’images inédites, de vignettes et de documents d’archives, l’exposition met en lumière les liens profonds qui unissent l’Italie et la Tunisie.

Une attention particulière est portée à l’influence de la télévision italienne des années 1970 à 1990, soulignant son rôle déterminant dans la construction d’un imaginaire collectif transfrontalier.

L’exposition met aussi en lumière l’évolution des vignettes et publications des albums Panini, passées d’un style sobre et élégant à un univers plus riche, dynamique et populaire. Cette transformation reflète l’évolution des goûts esthétiques, des références culturelles et de la représentation du football au fil des décennies.

Tout en conservant leur dimension transgénérationnelle, les albums Panini ont intégré de nombreuses innovations, comme les vignettes métallisées, de nouveaux matériaux, des contenus plus détaillés et des collections dédiées au football féminin.

L’ouverture de l’exposition sera marquée par un talk inaugural réunissant les journalistes Mohamed Menzli et Mourad Ayari, le commissaire de l’exposition Marco Ferrero, Le collectionneur Gianni Bellini ainsi que Valfrido Aghilone de l’Institut Culturel Italien de Tunis, pour un partage de regards croisés sur cette passion commune.

Tekiano