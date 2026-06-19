Fête de la musique 2026 en Tunisie : célébration de la musique dans toutes les régions (Programme)

A l’occasion de la fête de la musique 2026, le ministère des Affaires culturelles tunisiens a annoncé le déploiement d’un vaste programme national de concerts décentralisés dans l’ensemble des gouvernorats du pays.

Pour cette édition célébrée dimanche 21 juin 2026, les festivités sont coordonnées par les commissariats régionaux pour promouvoir la scène musicale nationale, valoriser les talents régionaux et faciliter l’accès à la culture pour tous les citoyens tunisiens.

Les représentations, qui associent conservatoires publics, troupes locales et artistes indépendants, couvriront l’ensemble du territoire national à travers des formats diversifiés : concerts musicaux, spectacles chorégraphiques et événements son-et-lumière.

« Cette programmation confirme la volonté du ministère de soutenir le secteur musical, d’encourager la création et de consacrer le droit à la culture », a précisé le ministère des Affaires culturelles dans son communiqué officiel.

Un programme éclectique est déployé dans les régions misant sur le patrimoine contemporain et valorisant la musiques des jeunes. Ainsi le patrimoine musical tunisien et les projets contemporains seront mis à l’honneur.

La programmation détaillée par région spécial fête de la musique en Tunisie 2026:

– Tunis : plusieurs manifestations musicales variées sont prévues à la Marsa, La Goulette, sur l’avenue Habib Bourguiba de Tunis, 7ay Hlel et à El Hraïria.

– Gabès : un concert présenté par le club Yasser Jaradi de musique au centre culturel Mohamed Bardeh, ainsi qu’un spectacle sous la direction du conservatoire régional de musique.

– Kairouan : le spectacle « Gourbi » de l’artiste Nidhal Yahyaoui à la place Bab El Djellidine, et le spectacle « Wattaran » des artistes Inès et Yassine Bouljidane.

– Manouba : un concert musical avec la participation d’une sélection d’élèves du conservatoire public de musique et de danse.

Ariana : un concert musical par l’ensemble du conservatoire public de musique et de danse d’Ariana, à la place El Menzah VI.

– Tataouine : un concert présenté par le conservatoire public de musique de Tataouine et le club de musique de la maison de culture de Gammarth.

– Sidi Bouzid : le spectacle chorégraphique « Nafas » de l’artiste Amel Aouini, ainsi que le concert « Aoutar El Midjel » de l’artiste Sofiane Sfert.

– Sfax : deux concerts musicaux signés par une sélection d’élèves et d’étudiants du conservatoire public de musique et de danse Ali El Hachichi et du conservatoire supérieur de musique de Sfax.

– Ben Arous : le spectacle musical « Hazz El Tariq ».

– Mahdia : le spectacle jeune « Latinos » à Sakiet Sidi Mtir.

– Siliana : le spectacle jeune « Nour El Cham » à la place des Arts Ezzedine Alia.

– Médenine : un concert musical par les membres des clubs de musique des établissements culturels.

– Nabeul : un concert musical et lumineux sur l’avenue Habib Bourguiba.

– Béja : le spectacle jeune « Chourouk » de l’artiste Yousef El Oueslati.

– Bizerte : le spectacle féminin « Al Olfa Tghanni ».

– Tozeur : un concert musical en partenariat avec le conservatoire public de musique et de danse.

– Zaghouan : rendez-vous artistique spécial réunissant les passionnés de musique et de création, animé par le club de musique de la maison de culture sous la direction de Omar Ben Maâd et du groupe « Flouka Band ».

– Monastir : la maison de culture de Moknine fête la Fête de la musique à l’espace Majdouline Park.

– Sousse : le spectacle « Targ’in » du groupe de Seifeddine Maâyouf.

– Gafsa : un concert présenté par la troupe du conservatoire public de musique et de danse de Gafsa.

– Kasserine : un spectacle de musique classique, des ateliers de jeu et d’interprétation, la remise de récompenses à plusieurs figures musicales de la région, ainsi que le spectacle « Ajial » produit par la troupe du conservatoire.

– Jendouba : le spectacle « Musique de Khmir » animé par la troupe du conservatoire public de musique et de danse à la maison de culture de Fernana.

– Le Kef : une soirée artistique intitulée « Le Kef chante… avec la mémoire de ses femmes et les rêves de ses jeunes », réunissant le spectacle du chœur féminin vocal « Lalla El Kafiya » et le spectacle du conservatoire public de musique et de danse du Kef.

– Kebili : un concert musical pour les membres des clubs de musique des établissements culturels de la région, ainsi qu’un spectacle de Boulbeba Karem et la participation de l’artiste Anas Ben Saïd.

Cette édition 2026 de la Fête de la musique en Tunisie marque ainsi une étape importante dans la démocratisation de l’accès à la culture et la valorisation de la créativité musicale tunisienne, à travers plus de 25 gouvernorats et des dizaines d’événements gratuits ou à un prix modique.

Tekiano