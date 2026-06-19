Greenov’i lance un appel aux PME et artisans Tunisiens pour les accompagner dans leur transition écologique

Greenov’i lance son troisième Appel à Manifestation d’Intérêt GreenAssist un dispositif du programme Vouchers Verts dédié à l’accompagnement des entreprises dans leur transition écologique grâce à un diagnostic environnemental gratuit et personnalisé.

À travers cet appel, les TPME industrielles et les artisan·nessélectionné·es bénéficieront d’un diagnostic environnemental approfondi visant à analyser leurs pratiques actuelles et à identifier des pistes d’amélioration dans les domaines de la gestion des déchets, gestion de l’énergie et gestion de l’eau.

L’objectif est de soutenir l’émergence de modèles de production plus responsables et de contribuer à l’intégration progressive des enjeux environnementaux dans le développement des entreprises tunisiennes.

Ce diagnostic vous aide à analyser votre activité et à identifier des actions concrètes pour améliorer votre performance environnementale.

Les entreprises intéressées sont invitées à soumettre leur dossier de candidature via le site http://www.greenovi.tn avant le 16 juillet 2026 à 23h59 (heure de Tunis). L’ensemble des documents et informations nécessaires à la constitution du dossier de candidature est disponible sur le site web.

Greenov’i est financé par l’Union européenne en Tunisie à travers le volet entrepreneuriat vert de son Programme «Tunisie Verte & Durable » pour l’appui à l’action environnementale en Tunisie et mis en œuvre par Expertise France en collaboration avec le CITET Tunisie, le Ministère de l’Environnement et le Ministère de l’Economie et de la Planification.

Tekiano avec communiqué