Météo en Tunisie : nuages passagers sur la plupart des régions

La Météo en Tunisie affiche des nuages passagers sur la plupart des régions, devenant plus denses, l’après-midi du vendredi 19 juin 2026 sur les régions ouest du centre. La mer agitée est à localement très agitée dans le nord et peu agitée sur le reste des côtes.

Vent de secteur sud sur le nord et le centre et de secteur est sur le sud, relativement fort près des côtes nord, ainsi que sur le sud, en fin de journée, et faible à modéré ailleurs.

Les températures maximales sont comprises entre 30 et 35 degrés près des côtes est et les hauteurs et entre 35 et 40 degrés dans le reste des côtes avec vent de sirocco.