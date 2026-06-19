Zakat Al Maal 2026 : le nissab de la Zakat fixé pour l’année 1448 de l’Hégire

Le Nissab de la Zakat Al Maal pour l’année 1448 de l’Hégire a été fixé selon un communiqué publié jeudi par le Mufti de la République Tunisienne. Le nissab de la Zakat Al Maal 2026 est fixé à trente quatre mille trois cent soixante neuf dinars et trois cent cinquante six millimes (34 369,356 dinars).

Cet aumône obligatoire est versée, annuellement, en vertu des règles de solidarité de l’Islam. Elle est versée sur la valeur des biens ayant atteint ou dépassé le Nissab selon un taux équivalent à 2,5 % sur toute somme épargnée atteignant ce seuil ou le dépassant après l’écoulement d’une année lunaire.

L’argent de la Zakat est donné aux pauvres, aux nécessiteux et à toute personne visée par le verset 60 de la sourate Al Tawba du Saint Coran.