Concours 6ème 2026 : 62 450 élèves pour 3 850 sièges dans les collèges pilotes tunisiens

Le Concours 6ème 2026 ou les épreuves écrites du concours d’entrée aux collèges pilotes pour l’année 2026 ont démarré lundi 22 juin 2026 pour se poursuivre les 22, 23 et 24 juin 2026.

Quelques 62 450 élèves passent le concours 6ème 2026 pour décrocher les 3 850 sièges dans les collèges pilotes Tunisiens. Le nombre des candidats à ce concours représente, cette année, 29% du nombre total des élèves inscrits en sixième année de l’enseignement de base.

Le nombre des candidats à ce concours a enregistré une baisse de 1 608 candidats par rapport à l’année 2025, selon le ministère de l’éducation.

Le ministère de l’éducation a pris des mesures exceptionnelles pour un certain nombre de candidats, permettant à 14 d’entre eux d’utiliser un format de caractère agrandi et d’accorder un tiers du temps légal pour chaque épreuve à 67 candidats.

A noter que les résultats du concours de la 6ème année seront annoncés vendredi 10 juillet 2026.

Tekiano avec TAP