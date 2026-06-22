Eurobot Junior 2026 : la Tunisie remporte le premier prix en Espagne avec l’équipe Discovery 2 de la Manouba

L’équipe tunisienne de robotique Discovery 2, relevant du « Discovery Club Junior » de la Manouba a remporté la première place de la compétition internationale « Eurobot Junior 2026 », organisée du 11 au 13 juin à Alcala de Henares, par l’Université d’Alcalá en Espagne.

L’équipe Discovery 2 a obtenu 739 points, devançant 31 équipes représentant 17 pays, tandis que Discovery 1, autre équipe du même club, s’est classée cinquième avec 435 points.

L’équipe tunisienne est fière d’être désignée Championne du monde de robotique. “Cette victoire amplement méritée vient couronner des mois de travail, de passion et de persévérance”, indique Discovery Club Junior sur sa page officielle.

L’exploit réalisé par « Discovery 2 » a été salué par l’ambassade d’Espagne en Tunisie ainsi que plusieurs plateformes spécialisées dans la robotique, qui y voient la preuve du potentiel des jeunes talents tunisiens et de leur capacité à innover et à rivaliser dans des domaines technologiques de pointe.

Tekiano avec TAP