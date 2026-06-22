Jet2 , le plus grand voyagiste du Royaume-Uni , lance des vols et des séjours en Tunisie

Jet2, le champion britannique de la consommation, a donné aux clients et aux agences de voyages indépendantes de quoi se réjouir en annonçant le lancement de séjours et de vols en Tunisie pour l’été 2027.

Le plus grand voyagiste du Royaume-Uni et la troisième compagnie aérienne du pays proposeront des vols vers la Tunisie au départ de cinq aéroports britanniques ( Birmingham , East Midlands, Leeds Bradford, Londres Stansted et Manchester ) du 1er mai au 31 octobre 2027.

Cette annonce fait suite à une demande des clients et des agences de voyages indépendantes, et leur offre un large choix de destinations ensoleillées proposant culture, gastronomie, histoire, plages et un excellent rapport qualité-prix.

Grâce à cette nouveauté, les clients voyageant en Tunisie avec Jet2holidays peuvent désormais choisir parmi une gamme d’hôtels de 3 à 5 étoiles situés dans les stations balnéaires de Port el Kantaoui, Skanes, Mahdia, Sousse, Yasmine Hammamet et Hammamet.

De la médina magique d’ Hammamet aux remparts bordés de palmiers de Sousse , le pays regorge de couleurs et de caractère. Les vacanciers peuvent flâner dans les amphithéâtres romains, savourer un thé à la menthe près des maisons bleues et blanches perchées sur les falaises ou observer les pêcheurs ramener la pêche du jour le long de la côte paisible de Mahdia .

Au sud, les marais salants scintillent comme du verre et des villages désertiques surgissent de nulle part. Outre ses plages dorées, la Tunisie offre bien plus qu’un simple séjour balnéaire : chaque recoin a son histoire.

La compagnie assurera des vols vers l’aéroport international d’Enfidha-Hammamet en Tunisie à partir du 1er mai 2027, avec des vols en vente au départ des aéroports suivants :

– Aéroport de Birmingham – deux vols hebdomadaires (mercredi et samedi) assurés du 1er mai 2027 au 30 octobre 2027.

– Aéroport d’East Midlands – vols hebdomadaires le samedi, du 1er mai 2027 au 30 octobre 2027.

– Aéroport de Leeds Bradford – vols hebdomadaires le samedi, du 1er mai 2027 au 30 octobre 2027.

– Aéroport de Manchester – deux vols hebdomadaires (mardi et vendredi) assurés du 7 mai 2027 au 29 octobre 2027.

– Aéroport de Londres Stansted – deux vols hebdomadaires (mercredi et dimanche) assurés du 2 mai 2027 au 31 octobre .

L’annonce signifie que Jet2 desservira plus de 70 destinations durant l’été 2027, avec 4 nouvelles destinations, dont la Tunisie , Hurghada , Sharm el Sheikh et Kavala (Thassos).

Outre la possibilité de découvrir les charmes de la Tunisie , les clients peuvent également opter pour des séjours et des vols primés, qu’il s’agisse d’un forfait vacances avec Jet2holidays ou d’un vol loisirs avec Jet2.com .

Chacune de ces marques a été reconnue comme fournisseur recommandé par Which? pour son service client et son expérience client exceptionnels.

Steve Heapy, PDG de Jet2, a déclaré : « Nous sommes ravis d’offrir à nos clients et aux agences de voyages indépendantes encore plus de choix grâce à l’ajout de la Tunisie à notre offre. Avec son ensoleillement tout au long de l’année, sa culture riche et son climat exceptionnel, la Tunisie a de quoi séduire chacun et nous sommes convaincus de son immense succès. »

Il a ajouté : « Cette expansion récente témoigne de la solidité de notre entreprise en pleine croissance et fait suite à la fidélité de nos clients et des agences de voyages indépendantes qui choisissent de voyager avec nous régulièrement. Notre offre primée continue de ravir les vacanciers et nous nous réjouissons d’accueillir encore plus de clients grâce à l’ouverture de cette nouvelle destination. »

Fakhri Khalisi, Directeur par intérim du bureau de l’Office National du Tourisme Tunisien au Royaume-Uni : « Nous sommes ravis d’accueillir le lancement des programmes de vacances et de vols de Jet2 vers la Tunisie à partir de l’été 2027. Cette annonce représente une étape importante dans nos efforts pour renforcer la position de la Tunisie en tant que destination méditerranéenne de premier plan et reflète la confiance croissante des grands voyagistes dans notre offre touristique. »

Il a ajouté : « Nous remercions sincèrement Jet2 pour sa confiance, son engagement et sa vision. Comptant parmi les compagnies de voyage les plus respectées et influentes du Royaume-Uni, l’arrivée de Jet2 sur le marché tunisien permettra aux voyageurs britanniques d’accéder encore plus facilement au riche patrimoine culturel de notre pays, à son magnifique littoral, à ses expériences authentiques et à son hospitalité renommée. »

Ce développement est le fruit d’un partenariat solide et constructif, et nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec Jet2 pour assurer le succès de ce nouveau programme. Ensemble, nous ouvrons un nouveau chapitre prometteur qui créera des opportunités de croissance touristique et renforcera encore davantage les liens entre la Tunisie et le Royaume-Uni.

Communiqué