Les plages interdites à la baignade en Tunisie cet été 2026

La liste des plages interdites à la baignade en Tunisie durant l’été 2026 a été dévoilée par le ministère de la Santé tunisien qui précise que des analyses ont été effectuées dans le cadre du programme national de surveillance de la qualité des eaux de mer.

Ces analyses ont révélé que 49 plages, soit environ 9 % des 539 sites surveillés sur l’ensemble du littoral tunisien, présentent une qualité d’eau nécessitant d’éviter temporairement la baignade, a annoncé samedi le ministère de la Santé.

Le gouvernorat de Ben Arous arrive en tête des zones concernées avec 18 points où la baignade est déconseillée, suivi de Bizerte (12 points), Tunis (8), Nabeul (5), Gabès (3), Ariana (2) et Sousse (1).

Liste détaillée des plages interdites à la baignade en Tunisie en 2026:

Le ministère a précisé que la majorité des plages tunisiennes répondent néanmoins aux normes sanitaires en vigueur.

Les opérations de surveillance reposant sur des inspections de terrain, des prélèvements et des analyses périodiques réalisées dans le cadre d’un réseau national de 539 points de contrôle.

Tekiano