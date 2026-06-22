Météo en Tunisie : températures entre 30 et 35 degrés, mer peu agitée

La Météo en Tunisie affiche un ciel passagèrement nuageux, lundi 22 juin 2026, au nord et au centre, et peu nuageux au sud, d’après un bulletin, publié par l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures maximales sont comprises entre 30 et 35 degrés, près de côtes Est et sur les hauteurs, et entre 35 et 40 degrés, ailleurs, avec apparition de coups de sirocco.

Le vent souffle du secteur Est, faible à modéré, et la mer sera généralement assez calme à peu agitée.