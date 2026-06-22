Tunisie – Bac 2026 : les lauréats du baccalauréat en Tunisie, taux de réussite par section et région

Le ministère de l’Éducation tunisien a annoncé les résultats de la session principale du baccalauréat 2026 en Tunisie. Sur un total de 154 928 candidats ayant passé les épreuves écrites, 55 529 élèves ont été admis, soit un taux de réussite national de 35,67 %.

Ce taux de réussite à la session principale du baccalauréat en Tunisie est en recul par rapport au bac 2025. Il était de 37,08 % lors de l’année scolaire écoulée.

Sfax domine le classement des régions les plus performantes

Les données publiées par le ministère de l’Éducation montrent une nette avance des commissariats régionaux de Sfax.

Le commissariat régional de l’éducation de Sfax 2 arrive en tête du classement national avec un taux de réussite de 55,16 %, suivi de Sfax 1 avec 52,61 %. La troisième place revient à Médenine avec 49,25 %.

Derrière ce trio de tête figurent Mahdia (46,85 %), Monastir (45,34 %) et Sousse (44,77 %). Les régions de l’Ariana, Ben Arous et Tunis 1 complètent le top 10 avec des taux oscillant entre 42,51 % et 41,26 %.

À l’inverse, les taux les plus faibles ont été enregistrés à Jendouba (26,48 %), Kasserine (26,66 %) et Gafsa (28,57 %). Viennent ensuite Siliana (30,52 %), Tozeur (31,04 %) et Zaghouan (31,44 %).

Les mathématiques en tête des sections les plus performantes

Comme lors des précédentes éditions, la section Mathématiques affiche les meilleurs résultats avec un taux de réussite exceptionnel de 79,41 %. Sur 7 859 candidats, 6 241 ont décroché leur diplôme.

La section Sport se classe deuxième avec un taux de 70,32 %, suivie par les Sciences de l’informatique (44,02 %) et les Sciences expérimentales (42,27 %).

Les Sciences techniques enregistrent un taux de réussite de 37,62 %, tandis que la filière Économie et gestion atteint 26,22 %.

La section Lettres ferme la marche avec le taux de réussite le plus faible, soit 24,24 %, malgré plus de 24 000 candidats inscrits.

Bac 2026 : les meilleurs lauréats par section

La meilleure moyenne nationale toutes sections confondues a été obtenue par Yasmine Yakoubi, élève du lycée pilote du Kef, dans la section Mathématiques.

Les premiers de chaque filière sont :

– Mathématiques : Yasmine Yakoubi (Lycée pilote du Kef)

– Sciences expérimentales : Malek Wehichi (Lycée pilote de Nabeul) avec 19,76

– Sciences techniques : Mohamed Wertani (Lycée pilote de Siliana) avec 19,72

– Sciences de l’informatique : Mohamed Amine Chouchane (Lycée pilote Ibn Sina de Mahdia) avec 19,54

– Économie et gestion : Adem Kouki (Teenager School) avec 18,70

– Sport : Ahmed Madioub (Lycée Abi Hassan Al-Lakhmi de Sfax) avec 19,02

– Lettres : Raghad Achi (Lycée Khamis Jabri de Jendouba) avec 17,29

Plus de 50 000 candidats attendus à la session de contrôle

Avec plus de 50 000 candidats ajournés, la session de contrôle du baccalauréat 2026 en Tunisie s’annonce décisive pour de nombreux élèves. Cette deuxième chance permettra à des milliers de candidats de décrocher leur diplôme et d’améliorer le bilan global de cette édition, marquée par de fortes disparités entre les régions et les différentes sections du baccalauréat tunisien.

50 236 candidats ont été ajournés à la session de contrôle du BAC 2026, représentant 32,43 % de l’ensemble des participants. Les épreuves de la session de contrôle se dérouleront les 29 et 30 juin et les 1er et 2 juillet 2026, tandis que les résultats seront proclamés le 12 juillet.

Tekiano