La Boîte Centre d’art et d’architecture, propose l’exposition ‘SVNIR D STARS – THE GALACTIC PARK’ de Fredj Moussa et Corentin Laplanche Tsutsui à la Charguia. Le vernissage est prévu mercredi 24 juin à 17h30 et l’exposition se poursuit jusqu’au 30 octobre 2026.

SVNIR D STARS est né d’expériences et d’observations menées par Fredj et Corentin dans le Sud tunisien apprend l’agence TAP selon organisateurs, notamment autour de l’oasis de Nefta et du site de Mos Espa (décor abandonné de la saga Star Wars).

A la frontière entre le site archéologique et le parc à thème accidentel, ces espaces témoignent d’une forme d’extractivisme culturel une production internationale y a extrait et exporté les paysages tunisiens en images, remplaçant peu à peu la réalité vécue par ses habitant-e-s au profit de projections exotiques occidentales.

Dans ce Galactic Park, Fredj et Corentin deviennent receleurs de décors et proposent une archéologie du présent faite d’objets et de fragments insolites, ainsi que d’une fiction spéculative, Atlel Ennoujoum, traversée de fragments documentaires et pensée comme un geste critique.

L’exposition se tient en été (juillet et août) de 10h00 à 15h00, puis en automne (septembre et octobre) de 11h00 à 17h00 sachant le projet opère un renversement du dispositif regarder ces espaces depuis la perspective de leurs habitant.e.s, et transformer les touristes en sujets représentés, supports des fantasmes importés.