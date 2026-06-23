LG révolutionne l’expérience du sport à domicile avec les téléviseurs LG IA ultra-grand format

Pour les passionnés de sport, chaque détail compte. Afin d’offrir une immersion toujours plus réaliste, LG Electronics dévoile sa nouvelle génération de téléviseurs ultra-grand format équipés d’intelligence artificielle, conçus pour rapprocher les spectateurs de l’émotion des plus grands événements sportifs.

Avec des modèles allant jusqu’à 115 pouces, notamment les séries LG Micro RGB evo AI et LG QNED evo AI Mini LED, LG propose une expérience de visionnage proche de celle d’un stade. Les technologies TruMotion et AI Super Upscaling garantissent une image fluide, nette et détaillée, même lors des actions les plus rapides.

Le modèle premium LG Micro RGB evo AI de 100 pouces intègre le processeur α11 AI Processor 4K Gen3, associé à la technologie RGB Primary Color Ultra, pour des couleurs plus pures et un réalisme exceptionnel.

Les modèles QNED evo AI de 100 et 115 pouces, dotés du processeur α8 AI Processor 4K Gen3, offrent quant à eux des images lumineuses et dynamiques grâce aux technologies Dynamic QNED Color Pro et Dynamic Tone Mapping Pro.

L’expérience est complétée par AI Sound Pro, LG Sound Suite AI et Dolby Atmos FlexConnect, qui créent une ambiance sonore immersive inspirée de celle des stades.

LG enrichit également l’expérience sportive grâce à des fonctionnalités intelligentes telles que LG Sports Portal, Sports Playbook et AI Concierge, permettant d’accéder facilement aux contenus sportifs, aux statistiques en temps réel et à des recommandations personnalisées.

En associant très grands écrans, intelligence artificielle, image de haute qualité et son immersif, LG redéfinit l’expérience du sport à domicile et offre aux amateurs une nouvelle façon de vivre leurs événements sportifs préférés.

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