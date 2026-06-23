Lionel ⁠Messi est devenu meilleur buteur de l’histoire de ​la Coupe du monde ‌masculine en inscrivant son 17e ‌but dans la ‌compétition, lundi 22 juin 2026, lors du match de l’Argentine contre l’Autriche, dépassant ainsi l’attaquant allemand Miroslav Klose.

Le ⁠capitaine argentin a également rejoint la Brésilienne Marta, dont les 17 buts en Coupe du ​monde féminine constituaient jusque-là le record de la coupe du monde absolu. Cette réalisation ⁠a permis à Lionel Messi de porter à six matches consécutifs sa ⁠série de rencontres avec au moins un but en Coupe du monde.

Il avait lancé son Mondial par un triplé contre l’Algérie, devenant à 38 ans le joueur le plus âgé à inscrire trois buts dans un match ​de Coupe du monde, tout en étant le premier à en disputer six éditions.

À Dallas, Lionel Messi ‌a conclu un mouvement collectif limpide de l’Argentine : à l’origine de l’action, il s’est ensuite retrouvé seul ⁠dans la surface pour reprendre en ‌une touche un centre en retrait de Facundo Medina et glisser le ballon dans le bas du filet.

Le meneur argentin, qui fête ses 39 ans cette semaine, avait auparavant manqué un penalty obtenu après une faute ‌sur Lautaro Martinez.

Quarante ans après ⁠les exploits restés mythiques de Diego Maradona, le numéro 10 de l’Albiceleste continue d’écrire sa propre légende ‌en Coupe du monde.

Ce but a permis à l’Argentine de prendre l’avantage dans son deuxième match du ‌groupe J ⁠après son succès inaugural contre l’Algérie (3-0).

Tekiano avec TAP