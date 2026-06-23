Météo en Tunisie : cellules orageuses accompagnées de pluies attendues l’après-midi

La Météo en Tunisie affiche un ciel peu nuageux à partiellement nuageux, puis les nuages deviendront plus denses dans l’après-midi du mardi 23 juin 2026 sur les hauteurs de l’ouest du Nord et du Centre.

Apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies et de chutes de grêle dans les régions de l’ouest du Nord et du Centre. Ces précipitations pourront localement s’étendre aux autres régions est en fin de journée.

Vent de secteur est, faible à modéré, se renforçant temporairement lors des orages. Mer calme à peu agitée.

Les températures maximales varieront entre 30 et 35°C près des côtes-est et sur les hauteurs, et entre 35 et 40°C dans le reste des régions, avec l’apparition de vents locaux de sirocco.