‘Une rentrée scolaire avec des produits tunisiens’ slogan de la compagne de l’OTIC spécial rentrée scolaire 2026-2027

L’Organisation Tunisienne pour Informer le Consommateur (OTIC) lance une campagne nationale sous le slogan « Une rentrée scolaire avec des produits tunisiens », et ce, en prévision de la rentrée scolaire 2026-2027.

D’après un communiqué, publié lundi, par l’OTIC, cette campagne vise appuyer l’économie nationale et à préserver le pouvoir d’achat des familles tunisiennes, face à la hausse continue des prix des fournitures scolaires importées.

L’organisation a réitéré, dans ce cadre, que l’industrie tunisienne de fournitures scolaires a prouvé sa capacité à mettre sur le marché des produits de haute qualité à des prix compétitifs, ce qui contribue à alléger le fardeau financier des familles، à réduire la dépendance aux produits importés, dont les prix augmentent considérablement en raison des coûts de transport et des fluctuations des taux de change، à ancrer la culture de la consommation responsable، et à soutenir les entreprises industrielles et commerciales tunisiennes et préserver les emplois.

Ainsi, elle a appelé à opter pour l’unification des listes de fournitures scolaires au niveau national pour chaque cycle d’enseignement, incluant tous les articles nécessaires, notamment les tabliers et les cartables; la finalité étant de réduire les disparités entre les établissements scolaires.

Elle a recommandé, en outre, d’éviter les articles non essentiels dépourvus de valeur éducative, d’organiser des campagnes nationales de sensibilisation pour promouvoir la consommation de produits tunisiens auprès des élèves et des parents, et d’instaurer un partenariat fructueux entre les ministères de l’Éducation, du Commerce et de l’Industrie d’une part et les organisations de la société civile d’autre part afin de garantir une rentrée scolaire équitable pour toutes les familles.

L’OTIC a invité, aussi, les industriels, les commerçants et les distributeurs à participer à cette initiative nationale en proposant des prix préférentiels pour les fournitures scolaires tunisiennes, en respectant les règles de la concurrence et de la transparence des prix, et en assurant la bonne qualité des produits proposés.

Tekiano avec TAP