Le changuel pourrait bientôt disparaitre : un système d’avis autocollants à l’étude pour les infractions de stationnement

Le recours aux dépanneuses, communément appelées changuel, pourrait bientôt laisser place à un nouveau dispositif de sanction des infractions de stationnement.

La Commission du règlement intérieur, de l’immunité, des lois parlementaires et des lois électorales du Conseil national des régions et des districts a examiné, mardi 23 juin 2026, une proposition de loi visant à instaurer un système d’avis autocollants en remplacement de l’enlèvement des véhicules.

Présentée par le député Marouen Zayan, cette initiative répond aux nombreuses plaintes formulées par les automobilistes concernant les dommages mécaniques et matériels pouvant être causés lors du remorquage des véhicules vers les fourrières.

Le projet prévoit qu’un avis autocollant soit apposé sur le véhicule en infraction, tout en renforçant le rôle de la police municipale et des collectivités locales dans le contrôle du stationnement.

Au cours des débats, plusieurs députés ont salué cette alternative au changuel, tout en soulevant des questions liées aux moyens humains nécessaires pour assurer son application.

Les discussions ont notamment porté sur les modalités de constatation des infractions, le montant des amendes, le nombre d’agents municipaux mobilisables ainsi que le délai de 24 heures accordé avant l’application d’une pénalité supplémentaire.

La proposition prévoit également l’intégration des véhicules immatriculés à l’étranger dans ce nouveau système. Selon son initiateur, le dispositif s’appuierait sur une plateforme numérique fonctionnant en continu afin d’enregistrer les infractions, de garantir la transparence des procédures et de limiter les risques de manipulation liés aux fourrières.

Si elle est adoptée, cette réforme pourrait marquer un changement important dans la gestion des infractions de stationnement en Tunisie, en offrant une alternative au changuel jugée moins contraignante pour les automobilistes et potentiellement plus efficace pour les autorités locales.