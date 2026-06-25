Bac 2026: Des cours de soutien aux candidats de la session de contrôle sur la plateforme Joussour

Le ministère de l’Éducation annonce l’organisation de cours de soutien et d’accompagnement à l’intention des élèves du baccalauréat ajournés à la session de contrôle, du 26 au 28 juin 2026, sur la plateforme Joussour.

Cette initiative comprend une série de cours, de révisions et de séances d’orientation dispensés par des cadres éducatifs et pédagogiques au profit des différentes filières sur la plateforme éducative Joussour.

Ces séances s’inscrivent dans le cadre des programmes destinés à accompagner les élèves et à leur fournir des ressources pédagogiques supplémentaires afin de les aider à bien se préparer aux épreuves écrites de la session de contrôle, prévues les 29 et 30 juin ainsi que les 1er et 2 juillet 2026.

Quelques 50 236 élèves, garçons et filles, passeront cette année la session de contrôle du baccalauréat Tunisien.