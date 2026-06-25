Festival maghrébin du couscous : Djerba célèbre son patrimoine culinaire à travers le concours du meilleur couscous

Le patrimoine gastronomique djerbien était à l’honneur mercredi 24 juin 2026 à l’occasion du concours du meilleur couscous de l’île, organisé dans le cadre de la 9e édition du Festival maghrébin du couscous.

Cet événement, porté par l’association « Saveurs de mon pays » et l’Académie du couscous, vise à mettre en lumière les recettes ancestrales de la région et à promouvoir la richesse du patrimoine culinaire tunisien.

Pour Latifa Khiri, fondatrice de l’Académie du couscous, l’ambition est claire : faire du couscous traditionnel un véritable levier de développement touristique. Selon elle, les spécialités locales constituent un atout majeur pour attirer les visiteurs en quête d’expériences authentiques et de découvertes gastronomiques.

À travers cette initiative, Djerba confirme ainsi que son attractivité ne repose pas uniquement sur ses plages et son patrimoine historique, mais également sur ses traditions culinaires.

Quatre candidats ont participé à cette compétition en présentant des recettes emblématiques du terroir djerbien. Parmi elles, le mesfouf au ouzaf, préparé par Mohamed Ben Younes, a mis en valeur une spécialité maritime à base de petits anchois séchés, symbole de l’identité insulaire de Djerba.

De son côté, Houda Bibani a défendu le couscous harika au kedid, un plat traditionnel souvent servi lors des mariages djerbiens. Cette recette témoigne d’un savoir-faire ancestral lié à la préparation et à la conservation des viandes séchées, perpétué de génération en génération.

L’innovation était également au rendez-vous avec le mesfouf dekkan soudi, présenté par Inès Ben Hamed et Jamila Ben Daoud. Cette variante estivale, servie froide, associe épices et kedid pilé dans un mortier en terre cuite pour offrir une salade de couscous particulièrement adaptée aux fortes chaleurs de l’île.

Au-delà de la compétition, l’Académie du couscous travaille à la création d’une « Route du couscous », un circuit touristique immersif permettant aux visiteurs de découvrir les produits locaux, les marchés traditionnels et les secrets de préparation de ce plat emblématique. Les restaurateurs de l’île participent également à cet élan en réintroduisant ces recettes patrimoniales dans leurs menus.

Tekiano avec TAP