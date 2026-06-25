L’espace culturel Rêviuм accueille l’exposition collective “Résonnances Oniriques”

L’espace culturel Rêviuм accueille une exposition collective intitulée “Résonnances Oniriques” explorant les frontières entre réel, rêve et imaginaire et ce du 26 juin au 10 juillet 2026. Le vernissage aura lieu le 26 juin à 19h à Dar Oufa ( El Bayadha) Maamoura au Cap Bon.

L’exposition met en avant 11 artistes dont les oeuvres oscillent entre gravure, céramique, peinture et sculpture. Il s’agit de BAKER BEN FREDJ, BELHASSEN KECHAOU, KAMEL KECHAOU, MAJED ZALILA, MEHDI KRIAA, MOHAMED GHASSAN, NAJWA ABDELMAKSOUD, NOMEN GMACH, RACHIDA AMARA, RAOUF KARRAY et SALWA EL AYDI.

Salwa el Aydi, chercheuse, artiste plasticienne, spécialisée en gravure et techniques d’impression est la curatrice de cette exposition .Son travail croise création, recherche et écriture critique, avec un intérêt pour l’art arabe contemporain et les dialogues

entre pratiques artistiques.

À travers cette exposition, elle rassemble des univers singuliers autour du rêve, de la mémoire et de l’imaginaire.

Rêviuм est un nouvel espace culturel vivant situé à Dar Oufa, sur la côte du Cap Bon tunisien, dédié à la rencontre entre art, nature et expérience humaine.

Fondé par Ahlem Ismail, diplômée de l’École des Beaux-Arts de Tunis, le lieu accueille résidences, expositions et événements artistiques dans une approche sensible, ouverte et collective.

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