Météo en Tunisie : températures en hausse, mer peu agitée

La Météo en Tunisie se caractérise par un ciel partiellement nuageux, jeudi 25 juin 2026, sur l’ensemble des régions du pays. Les températures sont en légère hausse avec des maximales comprises entre 32 et 36 degrés, aux régions côtières et aux hauteurs, et entre 37 et 40 degrés, ailleurs, avec des coups de sirocco.

Les nuages seront, progressivement, denses, l’après-midi, aux zones du centre ouest et du sud ouest, avec apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies et de chute de grêles, d’après un bulletin, publié par l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent souffle du secteur Est, faible à modéré. Sa vitesse sera relativement plus forte, près de côtes et au sud, l’après-midi, ainsi que lors de l’apparition de cellules orageuses.

La mer sera peu agitée à localement agitée, vers la fin de la journée.