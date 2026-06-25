Orientation universitaire 2026 en Tunisie : le guide de l’orientation et les étapes clés pour les nouveaux bacheliers

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé la mise en ligne du Guide d’orientation universitaire 2026, destiné aux lauréats de la session principale du baccalauréat en Tunisie.

Ce document de référence, accessible sur le portail officiel de l’orientation universitaire, orientation.tn, rassemble l’ensemble des formations et spécialités proposées par les établissements d’enseignement supérieur publics tunisiens.

Ce guide est mis en ligne après l’annonce des résultats du baccalauréat 2026, marqué par un taux de réussite national de 35,67 %, et vise à accompagner les nouveaux bacheliers dans le choix de leur parcours universitaire.

Orientation universitaire 2026 : toutes les démarches se font en ligne

Le ministère rappelle que toutes les opérations liées à l’orientation universitaire s’effectuent exclusivement via le site officiel www.orientation.tn. Chaque candidat dispose d’un mot de passe personnel et confidentiel lui permettant d’accéder à son espace dédié et d’effectuer ses choix de filières.

Pour obtenir ce mot de passe, les candidats doivent envoyer un SMS au numéro 85000 à partir du numéro de téléphone déclaré lors de leur inscription au baccalauréat 2026. Le message doit être rédigé sous la forme suivante : pwd + espace + numéro du baccalauréat (6 chiffres).

Le mot de passe constitue la clé d’accès à toutes les opérations d’orientation, notamment la consultation des offres de formation, le remplissage de la fiche des choix et la consultation des résultats.

Un guide complet pour choisir sa filière universitaire

Le Guide de l’orientation universitaire 2026 présente les différentes licences, cursus et spécialités proposés dans les universités tunisiennes. Il fournit également des informations sur les capacités d’accueil, les conditions d’admission et les critères de sélection des différentes formations.

Le ministère recommande aux futurs étudiants d’étudier attentivement les filières correspondant à leurs compétences, à leurs résultats scolaires et à leurs projets professionnels avant de valider leurs choix.

Le guide rappelle également que l’orientation universitaire repose sur le principe du mérite, en tenant compte du score obtenu par chaque candidat et du nombre de places disponibles dans chaque spécialité.

Guide de l’orientation universitaire 2026 en Tunisie : https://www.orientation.tn/orient/pdf/guide2026.pdf

Au moins six choix obligatoires pour éviter une affectation défavorable

Parmi les principales recommandations figurant dans le guide, les candidats sont invités à remplir au minimum six choix de filières lors de la phase d’orientation. Un nombre inférieur ne sera pas pris en compte par le système informatique.

Les responsables de l’orientation conseillent également aux bacheliers Tunisiens de classer leurs choix par ordre de préférence réelle et d’éviter les sélections aléatoires. Les candidats doivent comparer leur score avec celui du dernier admis dans chaque filière lors de l’édition précédente afin d’évaluer leurs chances d’admission.

Les principales dates de l’orientation universitaire 2026

Le calendrier prévisionnel de l’orientation universitaire comprend plusieurs étapes importantes :

– Du 3 au 5 juillet 2026 : session des excellents élèves ;

– Le 8 juillet 2026 : proclamation des résultats de cette session ;

– Du 27 au 31 juillet 2026 : session principale de l’orientation universitaire ;

– Le 7 août 2026 : publication des résultats de la session principale ;

– Du 7 au 9 août 2026 : session finale ;

– Le 12 août 2026 : publication des résultats de la session finale ;

– Du 15 au 19 août 2026 : période de réorientation universitaire.

Face aux nombreuses informations circulant sur les réseaux sociaux, le ministère de l’Enseignement supérieur invite les candidats à s’informer exclusivement à travers ses canaux officiels et le portail orientation.tn.

Par ailleurs, les nouveaux bacheliers peuvent participer aux journées d’information organisées par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ainsi que par les universités afin d’avoir plus d’aide.

Les Journées nationales d’information sur l’orientation universitaire sont fixées pour le 15 juillet 2026 à Sousse (Faculté de médecine de Sousse), le 17 juillet 2026 à Gabès (Institut Supérieur des Langues de Gabès) et les 22 et 23 juillet 2026 à Tunis à la Cité des sciences à Tunis.

Au programme des conférences et présentations sur les domaines d’études universitaires et les mécanismes de l’orientation universitaire et des rencontres directes avec des enseignants universitaires pour répondre aux questions des futurs étudiants et leur présenter les différentes formations ainsi que leurs perspectives professionnelles

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