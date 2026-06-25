WeFranchiz Days Tunis 2026 : une plateforme stratégique pour le développement de l’entrepreneuriat en Tunisie

WeFranchiz Days a fait escale ce mercredi 24 juin 2026 à Tunis pour une édition exceptionnelle organisée au Novotel Tunis Lac et ce après le succès des éditions organisées à Sfax et à Sousse.

Les entrepreneurs, investisseurs, enseignes tunisiennes, experts et partenaires institutionnels se sont rencontrés en B2B autour d’un objectif commun: promouvoir la franchise comme modèle d’entrepreneuriat structuré, accessible et créateur de nouvelles opportunités.

Dans un contexte où de nombreux Tunisiens aspirent à entreprendre tout en limitant les risques liés à la création d’entreprises, la franchise apparaît comme une solution concrète et rassurante.

Elle permet à l’entrepreneur de lancer son activité en s’appuyant sur un concept éprouvé, une marque reconnue, un savoir-faire opérationnel et un accompagnement continu.

Au-delà d’un simple rendez-vous entre franchiseurs et candidats franchisés, WeFranchiz Days Tunis 2026 a permis de sensibiliser l’écosystème entrepreneurial aux avantages d’un modèle favorisant la création d’entreprises mieux structurées, accompagnées et préparées à la réussite.

Présentation du Baromètre WeFranchiz Tunisie 2026

Moment fort de cette édition, Madame Rym Ayari, fondatrice de WeFranchiz, a présenté les résultats du Baromètre WeFranchiz Tunisie 2026, étude réalisée du 16 au 18 mars 2026 auprès du grand public dans le Grand Tunis. Et ce, Après avoir insisté sur la connaissance de la notion de franchise.

A savoir « un modèle de collaboration commerciale dans lequel une entreprise (le franchiseur) concède à une ou plusieurs autres entreprises (les franchisés) le droit d’utiliser sa marque, son concept et son savoir faire ».

Les résultats de l’enquête confirment l’intérêt croissant des Tunisiens pour la franchise et mettent en évidence les secteurs considérés comme les plus adaptés à ce modèle : Vêtements et chaussures : 65,5 %, Fast-food et pizzeria : 55,7 %, Cafés et salons de thé : 54,5 %, Pâtisserie : 41,7 %, Supérettes : 31,9 %, Cosmétique et parfumerie : 30,5 %, Produits technologiques : 22,6 %…

Le baromètre révèle également une forte confiance envers les marques tunisiennes, avec près de 70 % des répondants estimant qu’elles disposent de la capacité nécessaire pour se développer sous forme de réseaux de franchise.

Selon les enseignements de cette étude, les projets les plus performants sont ceux qui reposent sur des modèles économiques structurés, accompagnés et capables de transmettre un savoir-faire éprouvé. Des conclusions qui confirment le rôle croissant de la franchise comme moteur de développement entrepreneurial en Tunisie.

Dix enseignes tunisiennes à fort potentiel à l’honneur

L’événement a mis en lumière dix enseignes tunisiennes opérant dans des secteurs variés et proposant des opportunités concrètes de développement en franchise: Wafacash Tunisie, Century 21, Mliha, Junior Robotics, Cosmitto, Happyness, Autop, Tunisie Booking, My Best Home et Gourmandise.

Tout au long de la matinée, les représentants de ces enseignes ont présenté leurs concepts, leurs modèles économiques, leurs dispositifs d’accompagnement ainsi que les perspectives de rentabilité offertes aux futurs franchisés. Les échanges ont porté notamment sur les investissements requis, les conditions d’exploitation, les facteurs de réussite et les mécanismes de transmission du savoir-faire.

Les participants ont ainsi pu découvrir les services généralement proposés par les franchiseurs: droit d’usage de la marque, accompagnement opérationnel, procédures et outils de gestion, formation initiale et continue, accès à des plateformes dédiées ainsi qu’un modèle économique reproductible.

Une franchise plus accessible que jamais

L’un des messages forts portés par WeFranchiz Days Tunis 2026 concerne l’accessibilité croissante de la franchise. Plusieurs concepts présentés reposent sur des modèles de micro-franchise ou de franchise à investissement modéré, avec des montants variant généralement entre 80 000 et 150 000 dinars.

Cette évolution ouvre de nouvelles perspectives à différents profils d’entrepreneurs : jeunes diplômés, cadres en reconversion, commerçants ou investisseurs régionaux désireux de bénéficier d’un accompagnement structuré et d’un concept déjà validé par le marché.

À travers cette nouvelle édition, WeFranchiz confirme son positionnement de plateforme de référence, d’observatoire du marché et d’accélérateur du développement des réseaux de franchise en Tunisie et en Afrique.

La rencontre a permis aux participants de mieux comprendre la notion même de franchise, les perspectives offertes par le secteur, de rencontrer les principaux acteurs de l’écosystème et d’identifier de nouvelles opportunités de développement en Tunisie et sur le continent africain.

Tekiano avec communiqué