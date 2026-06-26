 Auto Hall lance une nouvelle ère de la mobilité premium électrifiée : VOYAH et MHERO débarquent en Tunisie

Auto Hall, concessionnaire du Moulin Holding (Groupe Triki), lance deux marques chinoises d’exception : VOYAH et MHERO, et ce lors d’une soirée organisée au Pavillon Gammarth, devant plus de 300 invités, partenaires, professionnels du secteur et médias.

L’événement s’est tenu, mardi 23 juin 2026, en présence Mme Wei Xiaotong, représentante de Dongfeng Motor Corporation (DFM), constructeur mondial derrière les deux marques. Ce lancement qui ambitionne de redéfinir le luxe automobile en Tunisie.

Une ambition claire : anticiper et transformer

Pour M. Anis Oueslati, Gérant d’Auto Hall, ce lancement traduit une vision à long terme :

« Avec VOYAH et MHERO, nous n’introduisons pas simplement des voitures — nous ouvrons un nouveau chapitre pour la mobilité tunisienne. VOYAH réinvente le luxe intelligent et l’électrification premium. MHERO repousse les limites du tout-terrain de prestige. Ensemble, ils dessinent la mobilité de demain. »

VOYAH — Le luxe électrique, repensé

Née de l’esprit du voyage et de l’exploration, VOYAH propose trois modèles alliant technologie de pointe, confort haut de gamme et efficacité énergétique.

– VOYAH Courage (100 % électrique) — 80 kWh, jusqu’à 476 km d’autonomie (WLTP), 215 kW en RWD ou 320 kW en AWD. prix de lancement à partir de 115 000

– VOYAH Free (électrique + prolongateur d’autonomie) — Jusqu’à 1 327 km d’autonomie totale, couple de 720 Nm en AWD. prix de lancement à partir de 149 000

– VOYAH Dream (hybride rechargeable) — 420 Ch, 160 km d’autonomie électrique, 801 km en combiné (WLTP). prix de lancement à partir de 255 000

– MHERO — Le tout-terrain électrifié, sans compromis

Sous la devise « Never Back Down », MHERO s’adresse aux passionnés d’aventure et de performance extrême.

– MHERO 817 (hybride rechargeable) — 684 Ch, 848 Nm, 110 km en électrique pur, jusqu’à 1 113 km en combiné. Disponible en trois finitions (E0, E1, E1 Alpha) prix de lancement à partir de 169 000

– MHERO 917 (électrique + prolongateur d’autonomie) — 980 Ch, 1 050 Nm, batterie de 65,9 kWh, 170 km en 100 % électrique, jusqu’à 1 000 km en combiné. prix de lancement à partir de 350 000

10 ans de garantie moteur et batterie

Sur l’ensemble des modèles VOYAH et MHERO, Auto Hall s’engage avec une garantie de 10 ans sur le moteur et la batterie — un gage de confiance exceptionnel sur ce segment.

À propos d’Auto Hall

Membre du Moulin Holding (Groupe Triki), Auto Hall s’impose comme un nouveau concessionnaire de référence en Tunisie, engagé à introduire des marques internationales innovantes et à accompagner la transition du marché vers une mobilité plus technologique, durable et premium.

Tekiano avec communiqué