Festival International de Dougga 2026 : une 50e édition anniversaire, des célébrations modestes

Le Festival International de Dougga célèbre en 2026 sa cinquantième édition. Une édition anniversaire dont les festivités ont débuté depuis plus d’un mois, avec l’organisation de deux concerts du grand chanteur canadien Bryan Adams en mai, une première en Tunisie.

Le festival du nord-ouest Tunisien qui se déroule dans le cadre majestueux du site historique de Dougga (classé au patrimoine mondial de l’UNESCO), s’est imposé comme l’un des rendez-vous artistiques les plus attendus de Tunisie, accueillant des artistes nationaux et internationaux de renom.

Mokhtar Belatek Président de l’Association du Festival International de Dougga qui dirige le festival, souligne que pour cette édition anniversaire, l’équipe a souhaité proposer une programmation fidèle à l’identité du festival tout en répondant aux attentes de du public et des habitants de Téboursouk, de Dougga et de toute la région.

Cette édition exceptionnelle du festival Dougga se présente néanmoins avec une programmation modeste, majoritairement tunisienne, avec 3 spectacles égyptiens et 2 one man shows en plus des concerts. Les spectacles de rue qui ont animé la région l’année dernière sont enlevés et les restrictions budgétaires ont obligé le comité directeur à s’adapter.

programme du festival international de Dougga 2026 du 10 au 25 juillet :

– Vendredi 10 juillet : Court-métrage documentaire – Festival International de Dougga et concert de Shayma Helali

– Samedi 11 juillet: one man show Saber Oueslati – Papa Noël

– Dimanche 12 juillet : concert de Mortadha Ftiti

– Mercredi 15 juillet: spectacle de Tamsin Elliott & Tarek Elazhary (Royaume-Uni et Egypte)

– Vendredi 17 juillet : concert de Raouf Maher

– Samedi 18 juillet: concert de Hakim (Egypte)

– Dimanche 19 juillet: One man show de Nabil Ben Mesmia – Tounsi w Noss

– Mardi 21 juillet : concert de Lotfi Bouchnak

– Vendredi 24 juillet : concert de Marwa Nagy (Egypte)

– Samedi 25 juillet : spectacle Ziara de Sami Lajmi

En parallèle aux spectacles, un court-métrage est en cours de préparation pour tracer l’histoire du festival de Dougga, qui a été fondé en 1920 pour raviver le site historique. Si au lancement du festival, les spectacles théâtraux étaient mis en avant, une nouvelle version du festival annuelle, lancée dans les années de 70 ,a fait de Dougga un festival national avant de devenir international à partir de 2018 portée par l’association qui le dirige.

Fawzi Chelbi le réalisateur de ce court-métrage intitulé “Le Festival International de Dougga : cent ans d’histoire, un patrimoine millénaire” et écrit par Ahlem Ghayaza, indique que ce travail de documentation vise à préserver la mémoire collective. Son objectif est d’informer et de transmettre la mémoire du festival aux générations futures.

Le film de 20 minutes ambitionne de relater l’histoire d’un rêve, qui a débuté depuis des décennies pour valoriser le site historique tunisien et transmettre ce qui fut prestigieux, pour garder une trace et faire que le festival de Dougga renoue avec son passé et avance vers un avenir meilleur. Il sera projet à l’inauguration de la 50ème édition du festival international de Dougga.

Sara Tanit