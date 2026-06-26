L’équipe Tunisienne quitte le mondial 2026 et signe sa pire participation à une coupe du monde avec 0 victoire, 0 match nul, 3 défaites. Les tunisiens encaissent 12 buts, pire score de l’histoire de la sélection et réussit à marquer seulement 2 buts.

Les aigles de Carthage débutent le mondial avec une défaite 5-1 contre la Suède puis 4-0 contre le Japon pour clôre avec 3-1 face aux Pays-Bas dans la matinée du vendredi 26 juin 2026 pour ce match comptant pour la 3e et dernière journée du premier tour (Groupe F) disputé à Kansas City (Etats-Unis).

Ilyes Sekhiri a permis aux Hollandais d’ouvrir la marqué dès la 3ème minute en inscrivant un but contre son camps, avant que Brian Brobbey ne double la mise pour les siens à la 7e. Hazem Mastouri réduisait le score pour la Tunisie à la 54e. Les hollandais revenaient à la charge avec Jan Paul van Hecke à la 62e qui marque le troisième but.

A l’issue de cette 3e journée, les Pays-Bas classés 1ers avec 7 points, le Japon 2ème avec 5 points et la Suède 3ème avec 4 points se qualifient pour les 16es de finale de la coupe du monde 2026.

Tekiano