Météo en Tunisie : températures entre 30 et 41 degrés

La Météo en Tunisie se caractérise par des températures qui varient entre 30 et 41 degrés, vendredi 26 juin 2026. Nuages passagers sur la plupart des régions, devenant plus denses, l’après-midi, sur les régions ouest.

La mer est peu agitée et les températures maximales sont comprises entre 30 et 35 degrés dans les régions côtières et les hauteurs et entre 36 et 41 degrés sur le reste des régions avec vent de sirocco.

Le vent est de secteur est, faible à modéré, puis relativement fort, en fin de journée, sur le sud avec phénomènes locaux de sable.