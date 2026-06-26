Omra Trusted by FTAV : un label destiné aux agences de voyage pour mieux organiser la Omra

Mohamed Ali Toumi, président de la FTAV (Fédération Tunisienne des Agences de Voyages et de Tourisme) a annoncé vendredi, le futur lancement d’un nouveau label baptisé ‘Omra Trusted by FTAV’, destiné aux agences de voyage pour mettre en place un processus qualité visant à mieux organiser la Omra.

La FTAV veillera à garantir les meilleures conditions aux pèlerins tunisiens, à travers, entre autres, la révision de document d’Orientation régissant la Omra, en coordination avec la Commission Nationale du Pèlerinage et de la Omra (relevant du ministère des Affaires Religieuses), a encore indiqué le responsable, ajoutant que et ce document s’adapte avec les nouvelles réglementations en Arabie Saoudite et répond aux exigences des autorités tunisiennes, notamment en matière de protection de ses pèlerins.

« La Fédération aura une réunion, lundi 29 juin 2026, avec la Commission Nationale du Pèlerinage et de la Omra, afin d’examiner les amendements à introduire au niveau de ce document », a encore fait savoir Toumi.

D’après le responsable, la FTAV œuvrera, également, à protéger les intérêts de ses adhérents, en faisant face à tous les intrus dans ce domaine.

« Nous comptons poursuivre en justice les intervenants qui exercent illégalement l’activité d’agent de voyage notamment dans le domaine de Omra », a-t-il prévenu, ajoutant que la Fédération a déjà entamé une procédure juridique à l’encontre de deux intermédiaires illégaux.

Sur un autre registre, il a présenté le programme du Conseil d’Administration de la FTAV, pour les 4 prochaines années, qui s’articule autour de plusieurs grands axes, à savoir le renforcement de la Fédération ; l’amélioration des compétences des adhérents de la Fédération ; la diversification des produits présentés aux clients.

Tekiano avec TAP