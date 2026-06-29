Festival International de Hammamet 2026 : une 60ème édition éclectique qui satisfait tous les goûts

Le comité organisateur du Festival International de Hammamet a révélé le programme du FIH 2026 ou la 60ème édition du Festival International de Hammamet, prévue du 11 juillet au 13 août 2026,sous le slogan Endless Memories ou des souvenirs éternels.

L’amphithéâtre de Hammamet verra défiler une succession d’artistes de renom venus de 12 pays pour un total de 32 spectacles entre musique du monde, musique traditionnelle, danse et pièces de théâtre.

Les artistes attendus cette année sont en provenance de la Tunisie, le Liban, la Palestine, les USA, le Mali, l’Espagne, le Portugal, Cuba, la Turquie, le Maroc, l’Algérie et l’Italie. Une variété exceptionnelle pour célébrer en grandes pompes ce 60ème anniversaire du festival FIH lancé en 1964.

L’ouverture se fera avec la pièce de théâtre tunisienne multi-primée Les fugueuses de Wafa Taboubi et la clôture est signée la chanteuse Sofia Sadok.

Programme du festival International de Hammamet 2026

Samedi 11 juillet : pièce Les fugueuses de Wafa Taboubi – Tunisie

Dimanche 12 juillet : Dhafer Youssef – « Shiraz » – Tunisie

Lundi 13 juillet : Yasmine Hamdan – Liban

Mardi 14 juillet : Mehdi Mouelhi – « Nostaljica » – Avec Rana Zarrouk . Haytham Helal .

Mehdi Allani . Lassaad Sendy – Tunisie

Mercredi 15 juillet : Bebe – Espagne

Vendredi 17 juillet : Noor Arjoun X Selim Arjoun – Live With Orchestra – Tunisie

Samedi 18 juillet : Yara – Liban

Dimanche 19 juillet : « Labess » de Selim Ben Safia avec une installation scénographique de Nadia Kaabi-Linke – Tunisie

Lundi 20 juillet : Gnawa Diffusion – Algérie

Mardi 21 juillet : Big Daddy Wilson – USA

Mercredi 22 juillet : Joseph Attieh – Liban

Jeudi 23 juillet : Faraj Suleiman – Palestine

Vendredi 24 juillet : Marcel Khalife – Liban

Samedi 25 juillet : Chokri Bouzayen – Tunisie

Dimanche 26 juillet : Outail Maaoui – « Sada Atlas » avec Dali Chebil . Hatem Lajmi . Raoudha Abdallah – Tunisie

Lundi 27 juillet : NORDO – Tunisie

Mardi 28 juillet : The Buena Vista Orchestra – Cuba

Jeudi 30 juillet : Widad Mjama X Khalil Epi – « Aïta mon amour » – Maroc / Tunisie

Vendredi 31 juillet : Salif Keïta -Mali

Samedi 1er août : Mariza – Portugal

Dimanche 2 août : Mario Biondi – Italie

Lundi 3 août : Bouthaina Nabouli – « Doulicha » – Tunisie

Mardi 4 août : Ghassan Yammine – « De Moi à Aznavour » – Liban

Mercredi 5 août : Jacaranda : texte : Abdelhalim Messaoudi : Mise en scène : Nizar Saidi – Tunisie

Jeudi 6 août : Melhem Zein – Liban

Vendredi 7 août : Dedublüman – Turquie

Samedi 8 août : Najat Aâtabou – Maroc

Dimanche 9 août : Cindy Latty – Liban

Lundi 10 août : « Testostérone » de Cyrine Gannoun – Tunisie

Mardi 11 août : Adam – Liban

Mercredi 12 août : « Le jardin des amants » de Moez Achouri – Tunisie

Jeudi 13 août : Sofia Sadok – Tunisie

Les billets du festival international de Hammamet sont d’ores et déjà mis en vente sur le site du festival www.festivaldehammamet.com. L’achat en ligne se fait via cartes bancaires ou postales. Il faut être patients parfois pour se procurer son ticket, des listes d’attentes virtuelles sont déjà posées pour des concerts très prisés.

Tekiano