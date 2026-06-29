Le Centre d’Art B7L9 de Tunis accueille une exposition de photographie documentaire intitulée “Where Memory Takes Place”,

Le Centre d’Art B7L9 de Tunis accueille une exposition collective de photographie documentaire intitulée “Where Memory Takes Place”, réunissant les projets de cinq femmes artistes de la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord).

Le vernissage est programmé le vendredi 26 juin à 18h00, au siège du B7L9 à Bhar Lazreg, dans la banlieue nord de Tunis et l’exposition se poursuit jusqu’au 12 juillet 2026.

Cette exposition explore les thématiques de la mémoire, de l’appartenance, de la perte et de la relation des femmes avec leurs espaces de vie. Elle est placée sous le commissariat de la photographe et éducatrice yéménito-néerlandaise Thana Faroq.

Cet événement s’inscrit dans le cadre de “Her Lens: Resilience and Reflection”, une initiative régionale de mentorat et de bourses d’aide à la production portée par la Candid Foundation, explique-t-on dans le descriptif de l’exposition.

Le programme bénéficie du financement du ministère fédéral allemand des Affaires étrangères, en collaboration avec la Fondation Kamel Lazaar (KLF), créatrice du B7L9.

Les œuvres présentées sont le fruit du travail d’Amal Moutaouakil (Maroc), Amera Elnaal (Libye), Lamees Koujan (Syrie), Rola Khayyat (Liban) et Syrine Barouni (Tunisie).

Tekianoo