Météo en Tunisie : températures en légère hausse

La Météo en Tunisie affiche des températures en légère hausse, lundi 29 juin 2026. Le temps est passagèrement nuageux sur la plupart des régions, selon les prévisions de l’institut national de la météorologie (INM).

Des nuages denses apparaitront l’après-midi sur les hauteurs ouest du centre et du sud avec apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies. Vent de secteur Est faible à modéré.

La mer est peu agitée. Les températures maximales sont comprises entre 32° et 35° dans les régions côtières et sur les hauteurs et entre 36° et 40° dans les reste des régions.