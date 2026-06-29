Tunisie – horaires administratifs d’été à partir du 01 juillet 2026

La Présidence du gouvernement a annoncé dans un communiqué que l’entrée en vigueur du régime des horaires administratifs d’été se fait à compter du mercredi 1er juillet 2026 et jusqu’au lundi 31 août 2026.

Ces horaires administratifs d’été s’appliquent pour les employés dans les administrations publiques, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif.

La présidence du gouvernement a précisé que les horaires de travail seront fixés comme suit :

– Du lundi au jeudi : de 8h00 à 14h30 ;

– Le vendredi : de 8h00 à 13h30.