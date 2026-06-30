Layeli El Abdellia font leur grand retour à La Marsa pour une 10ᵉ édition exceptionnelle

Le Centre international des arts et le culture annonce le retour très attendu de Layeli El Abdellia, qui se tiendront du 3 au 9 juillet 2026, dans l’enceinte de ce joyau patrimonial de La Marsa Palais El Abdellia.

Construit à l’époque hafside, le Palais El Abdellia n’est pas un simple décor pour cet événement : il en est le cœur battant. Au fil des siècles, le monument a traversé les grandes périodes de l’histoire tunisienne, en gardant les empreintes architecturales et culturelles de chacune d’elles.

Aujourd’hui converti en siège du Centre international de la culture et des arts, il incarne ce dialogue rare entre patrimoine séculaire et création artistique contemporaine.

Cette dixième édition revêt d’ailleurs une signification particulière : elle marque la reprise d’une manifestation absente depuis trois ans, et le retour tant espéré de l’effervescence culturelle dans ce lieu emblématique de La Marsa.

Le coup d’envoi sera donné mercredi 3 juillet par un concert d’ouverture signé Eya Daghnouj. Durant toute la semaine, le public pourra ensuite voyager à travers une programmation éclectique qui reflète la diversité de la scène artistique tunisienne.

Programme de Layeli El Abdellia 2026 :

– 3 juillet – 22h00 : Concert d’ouverture avec Eya Daghnouj

– 4 juillet – 22h00 : Spectacle musical avec Mahrezia Touil

– 5 juillet – 19h30 : Journée dédiée aux marionnettes pour enfants

– 6 juillet – 22h00 : Concert Jazz Voyage Quintet avec Ahmed Ajabi

– 8 juillet – 22h00 : Spectacle musical avec Nour Kamar

– 9 juillet – 22h00 : Le Tango Arabe avec Mohamed Ali Kammoun

Sous le ciel étoilé, le talent des artistes se mêle à la magie du lieu pour offrir au public un moment suspendu entre culture, émotion et convivialité. A noter que l’accès aux différents concerts se fait sur invitation, dans la limite des places disponibles.

Pour plus d’informations, il faut se rendre sur place au Palais El Abdellia à la Marsa ou consultez directement la page facebook duCentre international des arts et le culture.

Tekiano