Météo en Tunisie : cellules orageuses accompagnées de pluies attendues dans plusieurs régions

La Météo en Tunisie se caractérise par un temps partiellement nuageux sur tout le pays à progressivement très nuageux l’après-midi du mardi 30 juin 2026 particulièrement au centre-ouest.

Des cellules orageuses accompagnées de pluies, temporairement intenses et accompagnées de chutes de grêle sont attendues localement dans les régions ouest du nord et du sud. Les pluies s’étendront progressivement aux régions de l’est.

Vent de secteur nord au nord et de secteur est au centre et au sud, relativement fort près des côtes et au sud et faible à modéré sur le reste des régions. Le vent devient de plus en plus fort lors des orages.

La mer est agitée. Les températures sont en légère baisse avec des maximales situées entre 30 et 35 degrés près des côtes et sur les hauteurs et entre 35 et 40 degrés dans le reste des régions avec des vents locaux de sirocco.