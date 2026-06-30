Une première historique en Tunisie : un bateau de pêche artisanal propulsé à l’énergie solaire

La Tunisie franchit une nouvelle étape dans sa transition énergétique. Le 29 juin 2026, à Ajim sur l’île de Djerba, une embarcation de pêche artisanale entièrement propulsée par l’énergie électrique solaire effectuera sa première navigation opérationnelle.

Une expérience inédite à l’échelle nationale et méditerranéenne qui pourrait transformer l’avenir de la pêche artisanale dans le pays.

Portée par WWF Afrique du Nord, cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet « Décarbonisation de la pêche artisanale en Tunisie », financé par le gouvernement britannique à travers le Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO).

Son objectif est de promouvoir les énergies propres dans le secteur de la pêche, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en améliorant les conditions de vie des communautés côtières.

Cette innovation intervient dans un contexte difficile pour les pêcheurs tunisiens. La hausse continue des prix des carburants pèse lourdement sur les coûts d’exploitation, tandis que les enjeux environnementaux imposent une réduction progressive de la dépendance aux énergies fossiles. Face à ces défis, le recours à l’énergie solaire apparaît comme une alternative durable et économiquement viable.

L’expérience pilote repose sur un système complet composé d’un moteur électrique adapté à la navigation côtière, d’une batterie rechargeable assurant l’autonomie nécessaire en mer et d’une station de recharge alimentée par des panneaux photovoltaïques. Ces infrastructures ont été installées au profit des Groupements de Développement de la Pêche à Ajim et à Ghannouch, dans le gouvernorat de Gabès.

Le choix d’Ajim n’est pas le fruit du hasard. La région se distingue par le dynamisme de sa communauté de pêcheurs artisanaux, l’engagement des acteurs locaux en faveur des énergies renouvelables et des conditions d’ensoleillement particulièrement favorables.

Au-delà de la prouesse technologique, cette première navigation ouvre la voie à une nouvelle génération de bateaux de pêche plus respectueux de l’environnement. Les bénéfices attendus sont nombreux : réduction des dépenses en carburant, diminution des émissions de CO₂, baisse de la pollution sonore en mer et limitation des risques de pollution liés aux hydrocarbures.

Le projet, déployé sur douze mois dans le Golfe de Gabès, prévoit également l’équipement de huit embarcations de pêche avec cette technologie innovante ainsi que la formation de plus de 100 pêcheurs et acteurs institutionnels. Les résultats obtenus serviront à élaborer de futures politiques nationales en matière de transition énergétique dans le secteur maritime.

Tekiano