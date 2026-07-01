La Maison Russe à Tunis organise les Journées russo-tunisiennes du cinéma estudiantin. Il s’agit d’une rencontre entre de jeunes de talents tunisiens et russes autour du 7éme art les 2, 4 et 6 juillet à 18h00.

Ces journées sont organisées en partenariat avec l’Institut national de la cinématographie de Moscou (VGIK), l’Institut supérieur des arts multimédias de la Manouba (ISAMM) et l’Ecole supérieure de l’audiovisuel et du cinéma de Gammarth (ESAC), précise-t-on dans le communiqué de la Maison Russe à Tunis.

Au programme de cet événement, des projections de cours métrages d’étudiants tunisiens et d’étudiants russes, en plus de rencontres passionnantes autour du thème “Les étudiants d’aujourd’hui, les cinéastes de demain”.

C’est une belle occasion de découvrir la créativité sans frontières entre la Tunisie et la Russie !

La Maison Russe se trouve au 34, avenue de la Liberté au quartier de Lafayette à Tunis.

Tekiano